1076 testet positiv med coronavirus

I løbet af de seneste 24 timer er 1076 personer testet positiv med coronavirus.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det er det laveste antal på et døgn siden november.

Tallene er baseret på 57.956 prøver. Det svarer til en positivprocent på 1,9.

Antallet af indlagte er siden den seneste opgørelse faldet med tre personer, så der nu er 917 indlagte. 135 af dem er på intensiv, mens 90 er i respirator.

Yderligere 26 personer, der var smittet med covid-19, er afgået ved døden. Dødstallet i Danmark er dermed oppe på 1623 personer.

Tidligere tirsdag oplyste sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, at kontakttallet er opgjort til 0,9.

Han slog dog samtidig fast, at tallet stadig er 'alt for højt' i forhold til, at den langt mere smitsomme engelske variant ventes at overtage i februar.

Heunicke: Kontakttallet falder for langsomt