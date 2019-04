108 år gammelt apotek på vej mod lukning

Et apotek i Hjørring fra 1910 lukker til stor ærgrelse for ejeren

Endnu et apotek er på vej mod lukning.

Denne gang er det Hjørring Svane Apotek - med 108 års historie bag sig - som Lægemiddelstyrelsen indstiller til lukning. To gange har styrelsen forgæves søgt efter en afløser for apoteker Henrik Lintner.

Han er trist ved udsigten til en kommende lukning.

- Vi havde håbet på måske at blive nedgraderet til en filial, så vi stadig kunne blive liggende og og betjene vores faste kunder.

Lægemiddelstyrelsen skriver i sin indstilling, at Hjørring Svane Apotek har en omsætning under gennemsnittet og ekspederer et antal pakninger under gennemsnittet.

- Vores kundetilfredshed er helt i top. Men økonomien er nok det ømme punkt for nye, unge farmaceuter. Apotekerne er presset på indtjeningen i denne tid. Avancerne på medicin falder.

- Der er konkurrence fra internet-apoteker, købmands-apoteker og så skal de unge farmaceuter tilmed selv stille med overtagelses-finansieringen - modsat gamle dage, hvor man kunne få statslån til sådan noget, siger Henrik Lintner til DR P4 Nordjylland.

Hjørring Svane Apotek lukker i givet fald med udgangen af juni måned. Lægemiddelstyrelsen påpeger i sin høring, at kunderne i Hjørring stadig vil kunne betjenes af to receptekspederende enheder i Hjørring.