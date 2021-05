1088 registreret smittet med covid-19

Der er det seneste døgn registreret 1088 nye smittetilfælde, oplyser Statens Serum Institut onsdag.

Dermed er antallet af nysmittede på et døgn atter over 1000, efter at tallet har ligget under tre dage i træk.

De seneste smittetal er fundet via 188.043 PCR-test, hvor der podes i halsen.

Andelen af smittede - også kendt som positivprocenten - er det seneste døgn opgjort til 0,58. Det har ligget på samme niveau de seneste to uger.

Antallet af indlagte falder med tre til 163. Ud af dem ligger 33 på intensiv, fremgår det af de seneste tal.

Christian Wamberg er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital.

Det er ikke længere de ældste borgere, der fylder sengene på intensivafdelingerne, fortæller han.

- Vi ser faktisk ikke længere coronapatienter på intensivafdelingerne over 75 år. Det skyldes udrulningen af vacciner.

- Til gengæld ser vi yngre - nogle helt ned i 40'erne - på intensiv. Selv om man er ung, kan man godt blive hårdt ramt af corona.

- Man slipper typisk med livet i behold, men man kan få komplikationer og senfølger, siger han.

Der er registreret to nye dødsfald det seneste døgn. I alt har der nu været 2505 coronarelaterede dødsfald, siden epidemien ramte landet i februar sidste år.

Tirsdag blev kontakttallet - også kaldet smittetrykket - opgjort til 1,1. Dermed er epidemien fortsat let stigende.

Ifølge Christian Wamberg er det forventeligt, at smitten stiger i lyset af genåbningen af samfundet.

Men så længe udrulningen af vacciner skrider frem - snart kommer turen til personer under 50 år - giver det ham ikke anledning til voldsomme panderynker.

- Vi er et godt sted, hvor vi er i gang med at åbne samfundet på en kontrolleret måde.

- Det har ikke givet anledning til et øget antal indlæggelser, og der vaccineres på fuld tryk. Jeg er optimist, siger Christian Wamberg.

1,7 millioner danskere har nu fået mindst ét vaccinestik mod covid-19.

Det svarer til 29,5 procent af befolkningen.

1,1 millioner er blevet færdigvaccineret - svarende til 18,8 procent.

Der er det seneste døgn også blevet foretaget 444.270 lyntest. Positive prøver herfra indgår ikke i det daglige antal nysmittede, fordi der er stor usikkerhed forbundet med svarene herfra.

Derfor er det myndighedernes anbefaling, at man følger et positivt prøvesvar fra en lyntest op med en PCR-test.