11 år siden: Sker det i år?

Blot ni gange har der været hvid jul i Danmark siden år 1900.

For at en jul skal kaldes hvid, skal mere end 90 procent af Danmark være dækket af sne den 24. december, og snedybden skal være mere end en halv centimeter.

Og prognoserne begynder at se bedre ud - selvom vi stadig er langt fra at kunne tale om løfter. Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Trine Pedersen til Ekstra Bladet.

- Vi er gået fra nul procent chance for hvid jul til, at der antydes hvid jul - i hvert fald nogle steder. Det ser bedre ud, end det gjorde for nogle dage siden, siger Trine Pedersen.

Hun fortæller, at der kommer et lavtryk ned mod os frem mod jul, der formentlig vil give snebyger. Men da vi snakker sne med et par centimeters dybde, er det endnu for usikkert at sige, om det bider sig fast.

- Så om chancerne er gode, det er stadig lidt tidligt at sige noget om. Der er lagt op til sne frem mod jul, men det er ikke ret meget, siger hun.

Sidst med hvid jul var i 2010.

- Hvor er chancerne for et snedækket landskab størst?

- Der er nok større chance i den nordlige del af Danmark, og jo mere sydligt du kommer, jo større er risikoen for slud.