11-årig dreng jagtet af fremmed: Mor, der er en, der er efter mig

En 11-årig dreng blev jagtet af en fremmed mand i bil, da han var på vej hjem fra Skæring Skole nord for Aarhus

Da en 11-årig dreng var på vej hjem fra klub på Skæring Skole i Aarhus, var der pludselig en mand i en sølvgrå Toyata, der kørte op på siden af ham.

Drengen troede først, at det var hans mor i bilen, men da manden i bilen åbner døren til passagersiden, løber drengen. Manden prøver først at løbe efter ham, men ender med at sætte sig tilbage i bilen og i stedet jagte ham i bilen.

Det fortæller drengens mor, Maibritt Pedersen, til TV 2 Østjylland.

- Jeg kan høre, at hans stemme ryster, og han lyder panisk, mens han siger 'Mor, mor, der er en, der er efter mig,' siger Maibritt Pedersen til mediet.

Maibritt Pedersen siger til sin søn, at han skal løbe hjem til sin mormor og morfar, der ikke bor så langt derfra.

Efter at have banket løs på døren, bliver drengen lukket ind i sikkerhed, før manden nåede at indhente ham.

Anmeldt

Dagen efter anmeldte Maibritt Pedersen sagen til Østjyllands Politi, og politikredsen bekræfter anmeldelsen over for TV 2 Østjylland.

Ifølge den pædagogiske leder på Skæring Skole er skolen ikke bekendt med, at andre elever har være udsat for det samme.

De har dog skrevet ud på Aula, hvor de orienterer de andre forældre om den uhyggelige hændelse.