11-årig fik et barn med sin 14-årige storebror: Forældrene vidste intet

Den lille pige blev kørt på hospitalet for at blive behandlet for tarmsmerter - det viste sig dog hurtigt, at hun havde veer og skulle føde

En kun 11-årig pige fra Murcia i Spanien blev i fredags kørt på hospitalet, fordi hun havde store mavesmerter. Pigens forældre ringede efter en ambulance, fordi de troede, at deres datter havde fået en tarmsygdom.

Forældrene fik deres livs største chok, da deres 11-årige datter efterfølgende blev undersøgt på hospitalet La Arrixaca, hvor lægerne hurtigt fandt ud af, at den lille pige ikke led af nogen tarmsygdom, men tværtimod var højgravid og havde fået veer. Hun var altså kort sagt i gang med at føde.

Politiet i Murcia har nu offentliggjort, at det er pigens kun 14-årige bror, der er far til barnet. Han kan dog ikke på nogen måde straffes for at have dyrket sex med en mindreårig, fordi han på det tidspunkt, hvor han indledte sin seksuelle relation med sin lillesøster for ni måneder siden kun var 13 år gammel, mens hans lillesøster dengang kun var 10 år gammel.

Naturlig fødsel

Kilder fra sygehuset har overfor det lokale medie Cadena Ser oplyst, at den lille pige var så tæt på sin fødsel, at hospitalet ikke kunne nå at forberede et rum på hospitalets fødselsafdeling. Fødslen foregik på helt naturlig vis, og ifølge kilderne har både mor og baby det fint. Det oplyses i øvrigt, at forældrene på ingen måde havde nogen anelse om, at deres søn på 14 år havde gjort deres lille datter på 11 år gravid.

Politiet og socialtjenesten i Murcia er selvfølgelig kommet ind i sagen, og en undersøgelse skal nu se på, om den 11-årige pige har været udsat for en forbrydelse eller ej.

- Vi er i gang med at undersøge sagen, og når vi har klargjort, hvad der egentlig ser sket i sagen, må vi se på, hvordan vi kan hjælpe pigen og hendes bror samt familien, siger socialmedarbejderen Manuel Villegas til den lokale avis La Verdad.