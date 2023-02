11-årig rigmandsdatters liv vækker undren

Hvordan i alverden hænger det sammen?

Det spørgsmål trænger sig på, når man ser den 11-årige nordkoreanske pige med kaldenavnet YuMi vise sit liv frem på YouTube.

Det ligner nemlig en helt almindelig vestlig pige, der spiser is, læser 'Harry Potter' og går i fitnesscenter. Men sådan er det langtfra for alle unge piger i Nordkorea.

Et diktatur styret af en brutal leder, der ikke tillader ret meget. Og da slet ikke vestlig kultur og inspiration udefra.

Den eneste informationskilde i landet er den nordkoreanske propaganda-maskine Korea Central News Agency, der hylder Kim Jong-uns dynasti og fordømmer det meste andet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nordkoreas leder og diktator, Kim Jong-un.

En række nye mystiske videoer fra Nordkorea har fået spekulationerne til at få frit løb. Har Kim Jong-un endnu en datter? Mystisk pige: Er det hans hemmelige datter?

Ny propaganda

Men hvordan kan en youtuber som YuMi pludselig vinde frem i landet? Og så endda med videoer, der ser ud til at være velforberedte og godkendt af regimet?

Annonce:

CNN har talt med professor i nordkoreanske studier på Dongguk University, der fortæller, at Nordkorea for nyligt har praktiseret en ny form for propaganda.

- Nordkorea stræber efter at brande Pyongyang som en helt normal by. Lederne i landet er meget interesserede i, hvordan verden rundt om dem ser på dem. Selv om grænserne endnu ikke er genåbnet for turister, så slutter pandemien på et tidspunkt, og så kan turismen fungere som en måde at tjene penge på, siger Ha Seung-hee.

Han tilføjer, at Kim Jong-un for nylig har beordret, at der findes nye og mere kreative måder at lave propaganda på. Og efterfølgende skulle flere forskellige Youtube-kanaler være dukket op.

Skindet bedrager

Men livet for almindelige mennesker i Nordkorea er meget langt fra det, der vises frem af YuMi.

Ifølge NK News er YuMi en del af overklassen. En rigmandsdatter, der er et af de meget få mennesker i Nordkorea, der har adgang til luksus.

Annonce:

Hendes liv er derfor meget langt fra virkeligheden for langt, langt størstedelen af borgerne i Nordkorea. Ifølge CIA World Factbook har kun 26 procent af landets indbyggere adgang til elektricitet.

Af samme årsag er det slet ikke muligt at drive en forlystelsespark på fuldtid. Og derfor er det ikke en del af hverdagen, når YuMi løber rundt og prøver rutsjebaner og spiser is i sine YouTube-klip.

Ifølge Freekorea befinder 120.000 mennesker sig på nuværende tidspunkt bag tremmer i frygtede arbejdslejre, mens op mod 400.000 er døde af sult, skader efter tortur, sygdomme eller kyniske likvideringer.