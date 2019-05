11-årig sagde stop til elevers nazi-hilsen - sendt op til rektor

En far raser på de sociale medier over skolens behandling og hylder sin datter for at sige fra

En 11-årig pige blev i sidste uge sendt uden for døren og op til rektors kontor på sin skole i Tennessee i USA efter at have bedt sine klassekammerater om at stoppe med at rejse armen i nazi-hilsen.

Det skriver blandt andre Huffington Post.

I en række rasende opslag på det sociale medie Twitter fortalte pigens far, Keith Gamble, om hvordan datterens klassekammerater ved flere lejligheder havde lavet 'Sieg Heil'-hilsen.

Her skriver han desuden, at det skete flere gange, efter en lærer havde instrueret en af eleverne, der havde fået rollen som Adolf Hitler i et historieprojekt, i at lave nazi-hilsnen i slutningen af sin tale.

'Hver gang sagde min datter fra, selvom hun havde fået at vide af en lærer, at hun skulle lade det ligge', skriver Keith Gamble i ét af flere tweets om scenariet, som har gjort ham rødglødende.

Torsdag, da det skete igen, havde datteren ifølge ham råbt 'stop det, tag jeres hænder ned nu' til en gruppe elever, der 'heilede' som svar til ham, der spillede Hitler i stykket.

Please comment with support for my 11-year-old daughter. She was removed from class and sent to the principal’s office for the rest of the day last Thursday for shouting, “Stop it, put your hands down now,” to a group of students giving the Nazi salute. pic.twitter.com/9d9LpI5V5r — Keith Jacks Gamble (@KeithJGamble) May 14, 2019

Children at school have been giving Nazi salutes in the hallways and at recess for weeks, after a teacher assigned a student to give the Nazi salute in a Hitler costume for an assignment. — Keith Jacks Gamble (@KeithJGamble) May 14, 2019

Each time, my daughter spoke out even though she was told by a teacher “not to address it.” She has been bullied by classmates and targeted personally with Nazi salutes, so school feels lonely sometimes. — Keith Jacks Gamble (@KeithJGamble) May 14, 2019

But her family is so proud of her, and I bet there are others who are too! Positive messages of support will be shared with her. — Keith Jacks Gamble (@KeithJGamble) May 14, 2019

En elev havde udbrud

I en udtalelse til blandt andre Buzz Feed News og Huffington Post siger James Evans, der er talsperson for Rutherford County Schools, at børnenes opgave var en del af en Anden Verdenskrig-udstilling udført på femte årgang. Som en del af opgaven skulle eleven, der spillede Adolf Hitler, holde en tale og slutte den af med en nazi-salut.

- Under prøverne torsdag 9. maj gav eleven sin præsentation, og da han lavede sin hilsen, var der nogle af de andre elever, der svarede med den samme hilsen. Da dette skete, var der en elev, der blev ked af det og havde et udbrud, siger James Evans til mediet.

Ifølge talspersonen forsøgte en lærer forgæves at trøste den pågældende elev. Eleven blev så taget med ud på gangen, hvor det heller ikke lykkedes at få hende til at falde ned. Derfor ringede læreren til pigens mor og sendte hende derfor op på skolens rektors kontor 'for at snakke om, hvad der var sket'.

Gør det ikke igen

Faren har lagt flere skærmbilleder på Twitter af mails, han har modtaget fra skolen. Her skriver en lærer blandt andet, at pigen havde fået en 'åben platform, til at give udtryk for sine tanker, og derefter bedt om ikke at gøre mere ud af det.

Læreren beskriver, at den 11-årige pige 'råbte op' under prøverne og var 'respektløs i sin tone og sit kropssprog', da de forsøgte at tale med hende om hendes opførsel.

James Evans, talspersonen for skoledistriktet, fortæller til medierne, at skolen er ved at undersøge, om den kontroversielle hilsen skulle være blevet givet mere end den ene gang.

Der er nu blevet sendt en mail ud til forældrene for at 'forsikre dem om, at skolen ikke tolererer nogen form for symboler eller handlinger, der kan tolkes som hadefulde eller ufølsomme'.

Og selvom historie-projektet egentlig har været en årligt tilbagevendende begivenhed på skolen i april og maj, vil man fremover ikke længere give en elev rollen som Hitler eller udføre nazi-hilsenen. I stedet vil man nu 'finde alternative måder at dække femte klasses historie-indlæring'.