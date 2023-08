11-årig voldtægtsoffer får tilladelse til abort i Peru

Et 11-årigt voldtægtsoffer har fået tilladelse til at få en abort i Peru efter først at være blevet nægtet indgrebet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Peru er abort kun tilladt, hvis morens liv er i fare. Menneskerettighedsgrupper peger på, at sagen udstiller landets manglede rettigheder for ofre for seksuelt misbrug.

Pigen er ifølge en politirapport blevet udsat for overgreb gennem flere år af sin stedfar.

Tidligere denne måned - da hun nærmede sig den 18. uge af graviditeten - blev hun afvist af et hospital i Amazonas-regionen Loreto, der nægtede at udføre en abort på hende.

Sagen skabte røre i en sådan grad, at FN bad de peruanske myndigheder om at tage affære. Pigen blev derefter bragt til hovedstaden Lima, hvor læger tillod aborten at blive udført.

Den 11-årige er nu ved at komme sig efter indgrebet, lyder det fra Susana Chavez, der leder den feministiske organisation Promsex.

Pigens oplevelser kaster lys på landets ringe indsats for at beskytte unge ofre for seksuelle overgreb, mener Susana Chavez og tilføjer, at hun forventer et mørketal, når det kommer til antallet af ofre som pigen.

- For hver pige, der kommer til hospitalet, forventer vi mindst ti ofre for seksuelle overgreb, siger Chavez.

Officielle tal viser, at 1625 piger i alderen 10 til 14 år sidste år fødte et barn. I første halvdel af 2023 er der registreret 14.500 seksuelle overgreb i landet. 70 procent af dem involverer mindreårige under 17 år.

Myndighederne leder efter pigens stedfar, som blev anholdt i juli, men senere løsladt, fordi der ikke var beviser nok i sagen.

Dommerens beslutning om at løslade ham blev bredt kritiseret og Perus præsident, Dina Boluarte, har beordret, at han 'øjeblikkeligt fanges'.

Det er uklart, hvor manden befinder sig.

Ifølge den spanske avis El Pais kommer sagen blot to måneder, efter at også en 13-årig blev nægtet at stoppe en uønsket graviditet.