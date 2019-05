11-årige Elias fik hjerneblødning: - Skolen gjorde ingenting

Jeanet Krohn-Rasmussen er oprørt over at Søborg skole ikke reagerede på sønnens tilstand, da han fortalte, at han havde det dårligt og besvimede i skoletiden

Det var enhver forældres mareridt, da Jeanet Krohn-Rasmussen blev ringet op af sin mand Benjamin, der fortalte, at deres søn var indlagt på Herlev hospital.

Ifølge moderen til den 11-årige dreng reagerede skolen ikke, da hendes søn besvimede midt i skoletiden.

Jeanet nåede dog ikke til Herlev hospital, før hun fik fortalt, at hun skal tage direkte på Rigshospitalet.

- De fortalte på Herlev, at hans temperatur var faldet helt voldsomt, og at han skal scannes for hjerneblødning. Jeg skynder mig derfor at sætte hans tvillingesøster af og tager ud på Rigshospitalet, hvor der heldigvis var rigtig mange mennesker, der hurtigt satte mig ind i situationen, fortæller hun til Ekstra Bladet,

Det var dog stadig en chokeret Jeanet, der kom ind til sin søn, som lå klar til at blive scannet.

- Jeg fik lov til at røre ved mit barn, der lå helt kold og nærmest bevidstløs. Han reagerede ikke rigtig på vores henvendelser, men det virkede til, at han hørte, hvad lægerne fortalte ham, når de sagde, at han skulle ligge stille.

Forældrene fik et scanningsbillede vist frem, hvor det tydeligt fremgik, at Elias havde en blødning i hjernen.

- Lægerne beder os herefter om at finde ud af, hvad der er sket med Elias, men vi har ikke fået nogen information fra skolen, fortæller en tydelig berørt Jeanet.

Elias var ikke meget med under forløbet. Ifølge hans forældre var han næsten bevidstløs under hele hændelsen. Foto: Privat

Besvimede på gangen

11-årige Elias var blevet dårlig i skolen, hvor han først var besvimet og sidenhen havde fortalt lærerne, at det sortnede for hans øjne, og at hans ben var begyndt at ryste.

Ifølge Jeanet reagerede skolen dog ikke på drengenes henvendelser.

- Vi får kontakt til en lærer, der bekræfter, at Elias besvimede og efterfølgende blev fundet af to piger fra sjette klasse, der råbte til Elias underviser, at han lå ude på gangen.

Elias blev derefter placeret i en sækkestol, hvor han ifølge læreren faldt i søvn. Det bekræfter beskeder sendt fra læreren til Jeanet, som Ekstra Bladet har set.

Drengen blev efterfølgende vækket og fik en tår vand, hvorefter han blev taget med ud på en gåtur med resten af klassen, fordi der skulle spilles tennis.

Her var Elias med og ifølge læreren fortalte han, at han havde fået det bedre.

- Han har sagt til os, at han bad om at blive ringet hjem flere gange, men det var først, da han kastede op efter tenniskampen, at skolen besluttede at ringe efter hans far, fortæller Jeanet.

På et hængende hår

Operationen af Elias gik heldigvis godt, men ifølge Jeanet fortalte kirurgen, at det havde været på et hængende hår.

- Han fortæller, at det er helt sikkert, at der er sket vores søn noget. Elias havde mistet en halv liter blod, og vi var meget heldige. Hvis der var gået længere tid, kunne vi have haft en hjerneskadet eller, endnu værre, en død søn.

Jeanet er nu rystet og vred over skolens manglende reaktion. Hun er uforstående over for, hvordan man kan ignorere et barn, der beder om hjælp.

- Han bad om, at der blev ringet hjem mange gange, hvis han har det så dårligt, så skal de ringe, så skal vi nok selv vurdere som forældre, hvad vi synes, der skal gøres ved situationen.

Jeanet er meget frustreret over, at skolen ikke reagere på sønnens ubehag. Foto: Privat

Ingen reaktioner fra skolen

Jeanet har efterfølgende set på skolens ForældreIntra, at rektor for skolen, Johan Rønne, har skrevet ud, at man er i dialog med forældrene om et barn, der blev pludseligt syg.

Ekstra Bladet har også set udvekslingen på skolens intranet.

- Vi er overhovedet ikke i dialog, og vi ikke er blevet tilbudt nogen former for hjælp efter, at det her er sket. Det handler om et barn, der har bedt om hjælp i flere timer, hvor skolen ikke gjorde noget, og vi kan simpelthen ikke forstå, at de ikke har reageret, fortæller hun.

Lige nu er Elias hjemme, og selvom han ikke får varige mén af hjerneblødningen, er der stadig konsekvenser af faldet.

- Han kan ikke være ude særlig længe uden at blive træt, og han er meget lysfølsom.

Hele håndteringen af sagen fra skolens side af har også fået forældrene til at træffe en beslutning.

- Elias er hjemme lige nu, og han kommer ikke tilbage til den skole.

Svar på Facebook

Ekstra Bladet har taget kontakt til skolen, hvor man ikke har ikke nogen kommentar til hændelsen, men henviser til en kommentar på Jeanet Krohn-Rasmussens facebookopslag.

Her har kommunikationschef hos Gladsaxe kommune Ulla Baden lagt et svar til moderen og de mange mennesker, der har delt og kommenteret på historien, på vegne af Michael Mariendal, der er skolechef i Gladsaxe kommune.

'Det er en frygtelig tragisk hændelse, som berører os alle dybt og som vi tager meget alvorligt. Alle vores tanker er hos Elias og hans familie. Samtidig er det en personsag som gør, at det er meget begrænset, hvad vi som kommune må fortælle offentligheden om detaljerne i forløbet', lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Men vi kan fortælle, at vi med det samme, da vi fik besked om, hvad der videre var sket, gik i gang med at tale med alle involverede børn og voksne på skolen og udarbejde en grundig redegørelse af hændelsesforløbet.'

Hos kommunen ser man derfor ikke nogen grund til at betvivle de beslutninger, der blev truffet i Elias situation:

'Med den viden, vi har, ser vi ingen grund til at betvivle de vurderinger og handlinger, som medarbejderne har foretaget i situationen. Den redegørelse er efterfølgende blevet sendt til Elias’ forældre. Derudover står vi selvfølgelig fortsat til rådighed for Elias’ familie og relevante instanser i det omfang, vi må og kan bidrage. Nu har vi så fået oplyst, at sagen er anmeldt til politiet, så nu må vi afvente, hvad der videre sker. Indtil da kan vi kun ønske al mulig bedring til Elias med håb om, at han må blive rask igen så hurtigt som muligt', udtaler Michael Mariendal, skolechef i Gladsaxe Kommune.