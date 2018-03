11-årige Justine ramt af ekstrem lidelse: Hendes ben var vendt 180 grader

11-årige Justine fra Cameroon har lidelsen 'Blounts sygdom', som har medført, at hendes ben er twistede 180 grader.

Det skyldes, at hendes skinnebensknogle i hvert ben ikke vokser regelmæssigt, og hendes nederste del af ben vender derfor ind ad. Med tiden har det medført, at begge hendes fødder nu vender bag ud.

Det har dog hverken afholdt 11-årige Justine til at forsøge at spille fodbold eller at klatre i træer, som alle andre børn, men hun kan dog ikke gøre det i samme tempo som sine jævnaldrende.

- Der er ikke noget, jeg ikke kan, siger hun til nyhedsbureauet SWNS ifølge New York Post.

Men i 2017 tilbød læger fra velgørenhedsorganisationen 'Mercy Ships' at rette hendes ben ud, efter lidelsen blandt andet betød, at hun blev mobbet af børn på hendes egen alder.

- Børn var ofte onde over for hende. De ville drille hende og løbe væk, fordi de vidste, at hun ikke kunne fange dem, siger en talsperson fra Mercy Ships til SWNS ifølge New York Post.

Ifølge kirurgen Dr. Frank Hayon, der udførte operationen, var Justines tilfælde 'ekstremt', eftersom det var begge ben, der var drejet 180 grader.

Men fem måneder efter sin første operation kunne Justine endelig gå lige uden at få hjælp fra andre.