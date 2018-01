1,1 million skolebørn holdes hjemme: Her bliver de ramt af bombecyklon

Det heftige vintervejr fortsætter i USA - nu er turen for alvor kommet til New York

Flere steder i USA har i slutningen af december og i det nye år oplevet usædvanligt barsk vintervejr, som flere steder har sat rekorder.

Men trængslerne er langt fra overstået for amerikanerne.

Således kan New York torsdag se frem til at blive ramt af en såkaldt bombecyklon, der har fået byens uddannelsesdepartement til at lukke alle byens skoler, så de omkring 1,1 million skolebørn må blive hjemme.

Det skriver New York Post.

Mange forældre havde inden nyheden om lukningen bestormet uddannelsesdepartementet efter nyheden om, at byen ville blive ramt af bombecyklonen, og de kan nu altså få ro i sindet efter beslutningen om, at byens mange børn ikke skal sendes ud i det voldsomme vejr.

Den kommende snestorm betyder også, at adskillige flyafgange er aflyst fra både New York og Boston.

Ekstremt dræbervejr rammer USA: Ikke set noget lignende siden 1884

Eksplosiv storm

Udtrykket 'bombecyklon' har vakt opsigt i USA, og det er næppe heller et udtryk, der vækker genklang i danske ører - men det er et anerkendt meteorologisk udtryk i USA.

Udtrykket stammer fra 'bombogenesis', som hentyder til en storm, der hastigt tiltager i styrke, og derved rammer som en bombe. Det skriver den amerikanske vejrtjeneste Accuweather.

Bombogenesis stammer fra ordene bomb og cycklogenesis, som kan oversættes til henholdsvis bombe og cyklon-tilblivelse. Altså en cyklon (eller storm), der opstår eksplosivt.

Snevejret er begyndt at ramme New York ved midnatstid lokal tid, og det ventes at blive ved med at sne frem til ved 20-21 tiden.

- Det vil være en heldags-begivenhed, siger seniormeteorolog ved Accuweather Rob Miller til New York Post.

Vejrtjenesten forventer op mod 15 centimeter sne i løbet af torsdagen i New York, og de har derfor udsendt varsel om snestorm.

- Folk må sørge for at forberede sig. Det bliver ikke nogen behagelig dag, siger meteorologen.

Se også: Trump gør grin med global opvarmning under bidende kulde i USA

Mens temperaturen i et par dage har været 'oppe på' omkring et par minusgrader, betyder den kommende storm, at temperaturen igen daler til ned mod -10 grader fredag.

Ekstrem kulde

New York er dog langt fra hårdest ramt af kulden.

Således er der nogle steder faldet halvanden meter sne, mens der i South Dakota blev målt -36 grader 1. januar.

Se også: Vilde billeder: Berømt vandfald er frosset helt til is

Og i Floridas hovedstad, Tallahassee, sneede det onsdag morgen for første gang i 30 år, mens også andre sydlige stater som Texas har oplevet frostvejr i slutningen af 2017.

Atlanta i den sydlige stat Georgia har også mærket kulden. Her ses et vandfald, der er frosset til is. Foto: AP

Den kommende snestorm ventes også at ramme Boston med op mod 40 centimeter sne, mens USA's hovedstad Washington D.C. også bliver ramt, så afstemninger i Kongressen er blevet udsat, så medlemmerne kan nå hjem inden stormen rammer.