11. september-efterladte raser mod amerikanere på omstridt golftour

De amerikanske spillere, der deltager i den nye LIV Golf-tour, har forrådt de efterladte til ofrene, som mistede livet i angrebet på World Trade Center 11. september 2001.

Det er budskabet i et åbent brev fra Terry Strada, som mistede sin mand, Tom, under angrebet og nu står i spidsen for organisationen 9/11 Families United.

- Som I måske ved, var Osama bin Laden (tidligere leder af den ekstremistiske bevægelse al-Qaeda, red.) og 15 af de 19 flykaprere på 11. september saudiarabere.

Ifølge Terry Strada var det saudiaraberne, 'som gødede jorden for og spredte den onde, hadefulde islamistiske ideologi, som inspirerede de voldelige jihadister til at gennemføre det dødelige angreb 11. september'.

- Og frygteligst af alt var det Kongeriget, som har brugt 20 år i fornægtelse: De lyver om deres aktiviteter og undgår på kujonagtig vis at påtage sig det ansvar, som de bærer, skriver hun i brevet.

LIV Golf har været stærkt debatteret og kritiseret.

Det skyldes ikke mindst, at den nye golftour er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af styret i Saudi-Arabien.

Det har fået mange kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing. Altså metoden, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.

Blandt de amerikanske deltagere er blandt andet Phil Mickelson, der har vundet 45 PGA-turneringer, og Dustin Johnson.

Ifølge Terry Strada gør de sig med deltagelsen 'medskyldige' i landets sportswashing og giver landet 'det dække for dets omdømme, som det desperat hungrer efter'.

- Vi beder jer om ikke at fornærme mindet af vores kære i stedet for at indtage den ynkelige position, som en af jeres udenlandske kolleger gjorde sidste uge, og påstå, at i 'bare er golfspillere, som spiller et spil', skriver hun.

Hun opfordrer spillerne til at genoverveje sin deltagelse.

- Måske var du ikke bekendt med Saudi-Arabiens rolle den 11. september. Men hvis du var, troede du måske bare, at folk var ligeglade her 21 år senere.

Organisationen 9/11 Families United har tidligere forsøgt at sagsøge Saudi-Arabien for at være involveret i angrebet mod World Trade Center. Landet har afvist alle anklagerne.