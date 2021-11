11.000 i kø under pressemøde

Der var på mandagens pressemøde gentagne gange opfordringer om at blive vaccineret, og det ser måske ud til, at folk lyttede

Budskabet var klart på mandagens pressemøde i Statsministeriet, hvor regeringen lagde op til en genindførelse af coronapasset.

- I, der ikke er vaccineret. Bliv det, sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Det ser ud til, at budskabet blev hørt af mange.

Under pressemødet var der nemlig omkring 11.000 i kø på hjemmesiden vacciner.dk, hvor man kan bestille tid til at få en vaccination mod corona.

Selvom næsten 88 procent af dem, der er blevet tilbudt vaccinen, har taget imod tilbuddet, så ser myndighederne gerne, at der er endnu flere, der bliver vaccineret.

Mette Frederiksen opfordrede flere gange på mandagens pressemøde danskerne til at blive vaccineret mod corona. Foto: Anthon Unger.

Mere besværligt at være ikke-vaccineret

På pressemødet fortalte Søren Brostøm, at der lige nu er to grupper, der udgør størstedelen af de indlagte på sygehusene. Ældre over 50 år og dem, der ikke er blevet vaccineret.

- Epidemien udvikler sig blandt uvaccinerede børn og unge. Det skvulper over på forældre og bedsteforældre, sagde Søren Brostøm under pressemøde og fortalte, at der nærmest var ingen indlagte under 50 år, som er færdigvaccineret.

En eventuel genindførelse af coronapasset vil gøre hverdagen svære for personer, der ikke er blevet vaccineret, da det så vil kræve at blive testet, hvis man f.eks. vil i biografen eller ind at se en fodboldkamp.

- Det bliver mere besværligt nu for jer, der ikke er vaccineret. Sådan synes jeg også, det skal være, sagde Mette Frederiksen mandag aften i Spejlsalen.