110 år siden Titanic-tragedien: Det kan ske igen

På denne dag i 1912 så Titanic dagens lys for sidste gang. Lignende ulykker kan ske igen, siger ekspert

For 110 år siden begyndte Titanic sin storslåede jomfrurejse fra den sydengelske by Southampton.

Rejsen gik over Atlanten med kurs mod New York, men fire dage inde i rejsen ramte det majestætiske skibe et isbjerg.

På to timer og 40 minutter blev det gigantiske skib opslugt af havet og sank mod bunden på klokkeslaget 2.20 15. april 1912.

Men selvom dødsulykken, som kostede over 1500 mennesker livet, skete for 110 år siden, er det ikke ensbetydende med, at historien ikke kan gentage sig.

Risiko ved isfyldt hav

Der er nemlig fortsat en risiko forbundet med at sejle i isfyldt farvand, fortæller Hans Otto Kristensen, som er skibs- og søfartsekspert for Ingeniørforeningen i Danmark, til Ekstra Bladet.

- Hvis et skib i dag rammer et isbjerg på samme måde, som Titanic gjorde, hvor hele bunden bliver revet op, så er man ikke garanteret imod, at det kan ske igen, siger han.

I dag har man dog langt bedre navigationsmidler, understreger eksperten.

I dag ligger Titanics vrag på bunden af Atlanterhavet. Her er kaptajnens badekar fotograferet, som det nu ser ud på havets bund. Arkivfoto: AP

Se video af Titanic få dage før det lagde fra Kaj

Costa Concordia-tragedien

Men på trods af, at nutidens hjælpemidler er langt mere avancerede, end de var da Titanic mødte sit endeligt, kan man stadig ikke beskytte sig mod menneskelige fejl, fortæller Hans Otto Kristensen, som henviser til Costa Concordia-tragedien i 2012.

Her kom krydstogtskibet for tæt på land, hvor det ramte et skær, som rev hul i skibets side, og det væltede rundt.

Costa Concordia-ulykken skete ud for den italienske ø Giglio. Arkivfoto: Gregorio Borgia/AP

32 mennesker mistede livet i ulykken, og kaptajnen, som fik tilnavnet 'Kaptajn Kujon', modtog efterfølgende en dom på 16 års fængsel.

- Katastroferne er ikke elimineret på nogen måde. Vi har bare været heldige, at vi ikke har haft flere, siger Hans Otto Kristensen.

- Men det her kunne ske igen, tilføjer han.

To danskere overlevede skibskatastrofen i 1912. Læs mere om danskerne ombord på Titanic her.