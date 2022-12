110 personer strandet i Nordsøen: - Stemningen er desperat

Det er langt fra den gode julestemning, der i disse dage og timer spreder sig på beboelsesplatformen Haven 250 kilometer ude i Nordsøen, hvor godt 340 personer, der arbejder på genopbygningen af Tyra-feltet, lige nu opholder sig.

Tværtimod er stemningen nærmere desperat.

Årsagen er, at 110 af de pågældende medarbejdere for længst burde være blevet fragtet hjem til deres familier, men endnu ikke er blevet det – og heller ikke kan få vished for, hvornår de vil kunne komme væk.

- Folk er ved at være godt desperate. Situationen er spidset til, og alle er korte for hovedet. Flere har sågar prøvet at undersøge, om de ved selv at punge ud kan finde en måde, hvorpå de kan komme væk herfra. Det er ekstraordinært hårdt, fortæller en af de berørte medarbejdere til Ekstra Bladet. Medarbejderen har af hensyn til sin ansættelse ikke ønsket at stå frem med navn, men Ekstra Bladet er fuldt ud bekendt med vedkommendes identitet.

En flydende by

Haven er det, der måske bedst kan beskrives som en flydende miniby. Platformen er 5.400 tons tung, 32,5 meter høj, og så rummer den, foruden værelser, bl.a. en kantine, faciliteter til tøjvask, et hospital og en helikopterlandingsplads.

Og det er netop på helikopterlandingspladsen, at problemet skal findes, eller: I hvert fald skulle de mange ansatte have været fløjet med netop helikoptere fra platformen, men dette har ifølge den ansatte, Ekstra Bladet har talt med, længe ikke været muligt.

- De helikoptere, man har hyret til opgaven, kan åbenbart ikke flyve i det her kolde vejr. Vi fik så besked om, at man ville skaffe helikoptere, der kunne klare mosten, og at man ville hyre en båd, der kunne sejle frem og tilbage til Esbjerg, men det er bare ikke sket, og vi får ikke noget at vide, lyder det fra medarbejderen.

De mange mennesker på Haven er ansat i flere forskellige virksomheder, men det overordnede, logistiske ansvar ligger hos virksomheden TotalEnergies, som er operatør på feltet.

Haven, som platformen hedder, har plads til 400 mennesker ad gangen.

'Risiko for lynnedslag'

I et skriftligt svar lyder forklaringen fra Sean McLaughlin, der er ansvarlig for luftfart hos TotalEnergies EP Denmark, til Ekstra Bladet, at vejrforholdene i Nordsøen har været 'særdeles vanskelige' på det seneste, og at 'de barske vejrforhold har skabt is i luften, hvilket kan udløse lynnedslag i forbindelse med helikopterflyvninger'.

- Vi er i tæt dialog med vores leverandør af flyvninger, Offshore Helicopter Services Denmark, og andre parter, så vi bedst muligt kan holde vores ansatte informeret og få genoprettet flyvningerne, f.eks ved at indsætte flere helikoptere. Vi forventer, at tingene vil normalisere sig, så snart vejrforholdene forbedres, lyder det.

- Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden for vores ansatte, hverken på platformene offshore eller under transporten frem og tilbage mellem Esbjerg og felterne 250 km ude i Nordsøen.

Hvorfor TotalEnergies ikke har sørget for alternativ transport i form af eksempelvis et skib, og hvornår de 110 personer mere konkret kan forvente at komme væk, har selskabet dog ikke svaret på.

- De skylder konkrete svar

Tilbage på platformen 250 kilometer stik vest for Esbjergs kyst giver den berørte medarbejder, der selv skulle have været hjemme i familiens skød for over en uge siden, ikke meget for TotalEnergies svar:

- Jeg synes ikke, de kan være det bekendt. Én ting er, at det generelt er virkelig ubehageligt på den her måde at være fanget på havet uden nogen forsikring for, hvornår vi kan komme hjem. Noget andet er - og det gælder måske især for dem, der bor i andre lande og derfor har langt hjem - at mange jo også er nervøse for, at de simpelthen ikke når at komme hjem til jul.

- De bliver nødt til at komme med en mere konkret forklaring på, hvordan de har tænkt sig at løse det her, alt andet er ansvarsfralæggelse.