110.000 kr.: Camilla og Noel har ikke råd til at være en familie

For halvanden uge siden måtte Camilla Jensens kæreste og faderen til hendes barn rejse tilbage til Filippinerne. Parret har ikke råd til at betale det tårnhøje beløb, der er nødvendigt, hvis man vil søge familiesammenføring i Danmark

Man kan ikke sætte en pris på kærlighed, lyder ordsproget. Men for en dansker, der forelsker sig i en udlænding, er det en anden sag.

Det har danske Camilla Jensen for nylig måtte sande. Hun er enlig forsørger til sin halvandet år gamle søn, og det kommer hun nok til at være en del tid endnu.

Hendes kæreste og faderen til barnet, Noel, er nemlig filippiner. Og den lille familie har ikke råd til at betale det tårnhøje beløb til staten, det kræver, for at man kan søge om familiesammenføring.

- Jeg arbejder som tjener, og jeg skal også tage mig af vores søn. Der ville gå år, før vi kunne spare så mange penge op, fortæller den 30-årige mor.

Det er især af hensyn til Noahs uddannelse, familien gerne vil have lov at slå sig ned i Danmark. - Vi ser en bedre fremtid for os som familie i Danmark, siger Camilla Jensen. Foto: Per Rasmussen

Som reglerne er nu, skal man som dansker kunne stille en økonomisk garanti på lidt over 107.000 kroner for at kunne søge om at få sin ægtefælle eller samlever til Danmark.

Derudover skal man betale over 10.000 kroner i gebyr.

De 107.000 bliver herefter låst på en konto i ti år. De skal fungere som et sikkerhedsnet, til hvis udlændingen på et tidspunkt skulle få brug for økonomisk støtte fra kommunen. Sker det, kan det dog få stor betydning for, om man overhovedet må blive i Danmark.

Camilla Jensen forstår godt, at man skal kunne stille en form for garanti. Men:

- Jeg synes bare, det er rigtig mange penge, som skal være reserveret i rigtig mange år. Det er voldsomt. Jeg ville kunne arbejde med 50.000 kroner, siger hun.

Corona, tyfon og en tårevædet afsked

Camilla Jensen og jævnaldrende Noel Alipayo mødte hinanden første gang i 2018, da Camilla tog på backpacking-tur til Filippinerne.

To år efter blev hun gravid, og det var overvældende i mere end én forstand. Stort set samtidig ramte coronapandemien nemlig, og Camilla måtte rejse alene tilbage til Danmark for at føde.

- Hvis min søn skal se sin far, er jeg også nødt til at lægge penge til side til flybilletter. Og det koster også penge at søge visum til Noel i Danmark, så det løber hurtigt op i forhold til også at skulle spare en masse penge sammen, siger Camilla Jensen. Privatfoto

Af samme grund gik der også mange måneder, hvor Noel og sønnen Noah kun kunne være sammen på hver sin side af en skærm.

- Men efter noget tid rejste vi derned, og vi fejrede Noahs etårs fødselsdag sammen alle tre, fortæller Camilla Jensen.

Familien blev sammen i Filippinerne. Men i december sidste år blev øen Siargao, som de opholdt sig på, ramt af en voldsom tyfon, som med Camillas ord 'ødelagde alt'. De besluttede sig derfor for at vende tilbage til Danmark før tid - denne gang med Noel på et turistvisum.

Ifølge Camilla Jensen havde Noel tre forskellige jobtilbud i Danmark, herunder et jobtilbud i hendes onkels malerfirma. Foto: Per Rasmussen

Og i august var det så slut: Visummet udløb, og Noel måtte forlade sin familie og vende tilbage til Filippinerne.

- Det var forfærdeligt at sende ham afsted. Noah stod og råbte 'papa, papa' og ville med, fortæller Camilla Jensen.

- Jeg måtte sige til Noah 'vi ser snart papa igen'. Han var stille hele vejen hjem i bilen. Og hans far, som jeg ellers aldrig har set græde, var også rigtig hårdt ramt, fortsætter hun.

Sådan så det ud, da Camilla og Noah tog afsked med Noel i Københavns Lufthavn. Privatfoto

Pinligt at være dansker

Det er faktisk relativt nyt, at beløbet, man skal stille til rådighed, når man søger familiesammenføring, er så højt. Søgte man inden 1. juli 2018, kunne man således nøjes med at stille en garanti på lidt over 57.000 kroner.

Beløbet blev altså næsten fordoblet i 2018 i forbindelse med, at en stor reform af reglerne blev gennemført.

For Camilla Jensen har det store konsekvenser, at hun nu igen skal undvære faderen til sit barn i hverdagen.

- Jeg har pludselig rigtig mange bolde i luften igen i forhold til mit job og i forhold til Noah, fortæller hun.

- Og jeg ved godt, at et barn godt kan vokse op med kun en forælder. Men hvis man har mulighed for det, synes jeg da, at man skal være sammen som familie.

Camilla Jensen vurderer, at hun og Noel godt ville kunne komme til at leve op til de resterende krav til familiesammenføring. Foto: Per Rasmussen

Som Camilla ser det, er den nemmeste løsning for hende og Noel at flytte til Sverige i en periode. Så vil de nemlig kunne blive familiesammenført under den noget mere lempelige EU-lovgivning.

- Jeg har et godt arbejde, og Noah er lige startet i vuggestue. At skulle til at rive det hele op med rod igen for at flytte til Sverige i en periode ... Men hvis det er det, der skal til, så gør jeg det, siger Camilla Jensen.

Hun synes, at de stramme regler på området rammer forkert.

- Jeg synes, det er pinligt at være dansker med de her regler. Og jeg synes, det burde betyde noget, at vi har et barn sammen, og at vi kæmper for at være sammen, siger hun.