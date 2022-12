1100 The New York Times-medarbejdere strejker

Torsdag nedlagde 1100 medarbejdere på mediet The New York Times arbejdet. De opfordrer deres læsere til at støtte dem ved at undgå mediet

The New York Times' ledelses manglende vilje til at forhandle og møde deres ansattes krav har fået ikke færre end 1100 medarbejdere til at nedlægge arbejdet.

Det skete torsdag, da medarbejderrepræsentanterne forlod forhandlingsbordet, fordi ledelsen afviste medarbejderne og fagforeningens krav.

Følg en opskrift, spil et spil

Desuden har medarbejderne opfordret mediets mange læsere til at støtte dem ved at undlade at klikke på mediets artikler. I stedet opfordrer medarbejderne deres læsere til at læse lokalnyheder, lytte til radio, følge en opskrift fra en god gammeldags kogebog eller slå deres rekord i et mobilspil.

Det skriver fagforbundet Newsguild i en pressemeddelelse.

En arbejdsnedlæggelse af denne størrelsesorden er ifølge Newsguild ikke set siden 1965.

'Vi har ikke engageret os i en kollektiv handling for at støtte mediemedarbejdere på denne måde i årtier. Dette øjeblik er historisk. Stå sammen med dine kolleger, og deltag i kampen om at gøre vores jobs og arbejdspladser bedre', skriver fagforbundet i pressemeddelelsen.