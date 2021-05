1119 personer er bekræftet smittet det seneste døgn

Der er registreret yderligere 1119 smittetilfælde med covid-19 i Danmark, viser torsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Tallet er fundet på baggrund af 160.549 test. Det svarer til, at 0,70 procent af dem har været positive for covid-19.

Tallet kendes også som positivprocenten og er på det højeste niveau siden slutningen af januar.

Fra slutningen af januar og frem til starten af maj var den dagligt under 0,50 procent. I maj er den dog steget.

Torsdagens niveau er det hidtil højeste i maj. Onsdag var den 0,67 procent.

Det kan dog også være svært at sammenligne positivprocenten direkte med perioder, hvor betingelserne for - og omfanget af - test har været anderledes.

Ifølge Åse Bengård Andersen der er ledende overlæge ved Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, er der ikke grund til bekymring.

- Smittetallene er lave og har været det meget længe, så længe at det er svært at sige så meget nyt om det. Jeg er meget fortrøstningsfuld.

- Jeg kan personligt undres over, at der alligevel er så mange, der bliver smittet, vi er så trænet i det her, det kan man se på gader og stræder, hvis man lige undtager en vis fodboldkamp i Brøndby mandag, siger hun.

Der er ydermere foretaget 401.717 lyntest. Svarene herfra indgår dog ikke i smittetallet på grund af usikkerhed. Man opfordres derfor til at tage en PCR-test, hvis man testes positiv ved en lyntest.

Der er sket 27 nye indlæggelser af smittede, hvilket betyder, at der torsdag morgen var 149 indlagte i Danmark med corona.

Det er én mere end onsdag. Når antallet ikke stiger med mere, skyldes det, at der også er sket udskrivelser af patienter.

36 af de smittede er indlagt på landets intensivafdelinger, og 22 af dem er tilkoblet en respirator. Det er samme antal som onsdag.

- Jeg er glad for, at der ikke er flere indlagte, og jeg er glad for, at det så er de unge, der bliver smittet, for de kan bedre tåle det.

- Vi modtager stadig patienter, der er sårbare, fordi de for eksempel har en sygdom i forvejen, der gør, at de ikke kan vaccineres. For dem er det meget kritisk at få corona, siger Åse Bengård Andersen.

Der er ikke registreret flere dødsfald blandt smittede. I alt er 2511 danskere med covid-19 afgået ved døden under pandemien.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning skrider frem, og mere end hver tredje dansker - 33,9 procent af befolkningen - har nu fået mindst ét stik med en vaccine.

Det kræver to stik, før man er færdigvaccineret med de vacciner, der bruges i Danmark. 20,8 procent af danskerne har fået begge stik.