112 tilfælde: Corona har vendt en anden virus helt på hovedet

Hvad er RS-virus

RS-virus er forkortelse for respiratorisk syncytialvirus. I vintermånederne er det den hyppigste årsag til akut bronkitis hos små børn og kan også udvikle sig til lungebetændelse. Det rammer typisk børn under to år, og oftest er børnene under seks måneder. Det kan dog også ramme voksne i alle aldre, som så kan smitte børn.

RS-virus viser sig typisk i vintermånederne og det tidlige forår og er meget smitsom. Barnet kan blive meget medtaget, og indlæggelse kan blive nødvendigt.

Det er dog uhyre sjældent livstruende, og de fleste børn kommer sig fuldstændig uden mén. RS-virus smitter typisk fra person til person via luftvejssekret ved hosten og nysen og via hænderne, hvis de er forurenet med RS virus fra hoste eller nys eller tørren af næsen.

Hvor en voksen eller et ældre barn blot vil være forkølet, bliver det lille barn oftest mere medtaget af sygdommen. Påvisning af RS-virus som årsag til sygdommen foretages som regel kun, hvis patienten bliver indlagt på hospital.

Kilde: Netdoktor.dk