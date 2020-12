1139 smittede i lyntests - men færre af de testede er positive

Der blev tirsdag foretaget 70.778 lyntest hos de fire private udbydere, der har kontrakt med staten. 1139 af testene var positive.

Det viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

Det er det hidtil højeste antal positive tilfælde i lyntest, men det skal ses i lyset af et rekordhøjt antal test.

Hvis man ser på andelen af positive prøver - der kan sige noget om smitteniveauet i samfundet - var den på 1,61 procent.

Det er omvendt den laveste andel, der er målt i lyntest.

Positivprocenten har - bortset fra et enkelt bump - haft kurs nedad siden 16. december, hvilket flugter med udviklingen i de offentlige testcentre, hvor man bruger pcr-test.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at der den seneste uge har været en kraftig stigning i antallet af test.

En del vælger at blive testet op til jul for en sikkerheds skyld, inden de skal fejre jul med familien.

- Det er blevet positivt at læse tallene hver morgen, fordi vi kan se, at en stadig mindre del bliver testet positive, og det ser ud til at gå den rigtige vej, siger Jørgen Mieretz, der er ambulancedirektør hos Falck, siger han.

Hos Statens Serum Institut (SSI) vurderer direktør Henrik Ullum, at kurven er knækket den seneste uge - både når man ser tallene i de offentlige test og lyntest. Det skriver han på Twitter.

De private udbydere af lyntest forventer, at onsdag kan blive den hidtil travleste dag i testcentrene.

- Vi forventer, at de to dage op til jul bliver rigtig travlt - også selv om det er muligt at få en test juleaften, siger Jørgen Mieretz.

Onsdag er normalt årets travleste rejsedag, og hos Carelink forventer man travlhed i sit testcenter i Nyborg ved Storebæltsbroen.

Det er målrettet de københavnere og sjællændere, som vil testes, inden de skal fejre jul i andre dele af landet.

- Det ser ud til, at onsdag bliver endnu mere travl end tirsdag, og vi har derfor i alle centre sat ekstra mandskab ind, da vi forventer, at folk skal testes, lige inden de tager hjem til familien, skriver administrerende direktør Brian Rosenberg i en mail.

Lyntest er ikke lige så pålidelige som de pcr-test, der bruges i det offentlige. De regnes for meget pålidelige i de tilfælde, hvor de viser, at en person er smittet.

Men der vil være tilfælde, hvor en smittet person ikke bliver fanget i en lyntest.

Det er omdiskuteret, hvor pålidelige lyntest er i de tilfælde, hvor der ikke påvises smitte.

Claus Nielsen, der har undersøgt lyntest i en ekspertgruppe under Statens Serum Institut, har udtalt, at lyntest nok har en træfsikkerhed på 70-80 procent. Pcr-test, som man bruger i det offentlige, har til sammenligning omkring 98 procent.

De danske sundhedsmyndigheder fraråder lyntest til personer, der har symptomer eller er nære kontakter til smittede.