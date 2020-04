114 medarbejdere i Region Hovedstaden er smittet

Mange ansatte i det danske sundhedsvæsen er smittet med coronavirus.

Region Hovedstaden oplyser til DR Nyheder, at 114 medarbejdere den 29. marts var syge på grund af Covid-19. Det er kun tale om medarbejdere, som er bekræftet smittede.

Ifølge Statens Serum Institut var der på samme tidspunkt i alt 1.214 personer i Region Hovedstaden, som havde været smittet med corona.

Regionen oplyser, at de smittede primært er ansatte på hospitaler, men vil ikke gå i detaljer med yderligere oplysninger om de syge.

Regionen har afvist at stille op til et interview om sagen, men regionsdirektør Svend Særkjær skriver i en mail, at tallet set med hans øjne ikke er alarmerende på nuværende tidspunkt.

- Det er ikke alvorligt og inden for det forventede. Men vi følger naturligvis hele tiden situationen nøje. Belægningen på hospitalerne er lige nu relativ lav, og vi har tilstrækkeligt personale på arbejde. Vi er i fuld gang med at opkvalificere medarbejdere, der kan indgå i bemandingen på intensivafdelingerne, når epidemien topper, og når vi planlægger kapaciteten, tager vi højde for sygefravær, skriver han.

Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, er mere bekymret.

- Det er meget, meget problematisk. Det bekræfter det billede, vi har set i Italien og Spanien med, at ganske meget sundhedspersonale bliver smittet. Problemet er, at når sundhedspersonalet er smittet, bliver de sygemeldte og kan ikke hjælpe til. Der er også en risiko for, at de smitter patienter, inden de når at blive sygemeldte. Det er ingen tvivl om, at der er personale, der smitter hinanden. Og der er desværre nok også personale, som smitter patienter, siger han.

Data fra de italienske myndigheder har vist, at omkring ni procent af de smittede er sundhedspersoner.