1141 nye smittetilfælde med corona

Der er det seneste døgn fundet 1141 nye smittede med coronavirus.

Det viser torsdagens opdatering fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af dagligt smittede ligger dermed for tredje dag i træk over 1000. Det daglige antal registrerede smittede er steget løbende gennem julis første to uger.

Det er en konsekvens af lempede restriktioner, som er faldet sammen med studenterfester og EM-fejringerne.

Det mener Henrik Nielsen, der er professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

- Der er typisk en forsinkelse, før man se tallene stige, men denne stigning passer meget godt overens med de seneste ugers begivenheder, siger han.

SSI's tal viser, at halvdelen af den seneste uges smittetilfælde findes blandt de 20-29-årige. Således tilhører 3084 af 6262 smittede de seneste syv dage denne aldersgruppe.

Derfor skal vi heller ikke været så bekymret for smittestigningen, mener Henrik Nielsen.

- Det er de unge, som hiver smitten op, og de bliver bare ikke i særlig høj grad indlagt, hvilket indlæggelsestallene også bevidner, siger han.

- Vi skal dog ikke hæve de resterende restriktioner endnu, for de unge kan også - omend i mindre grad - blive indlagt.

Efter unge mellem 20 og 29 år kommer de 10-19-årige, som udgør 1131 smittetilfælde.

Når det er disse grupper, som især bærer smitten, skyldes det blandt andet, at de ikke er færdigvaccineret. De 12-15-årige modtager i disse dage invitation til vaccination.

1,40 procent af de 81.285 PCR-test, der er kommet svar på det seneste døgn, er positive. Det er fjerde dag i træk, at positivprocenten ligger over en.

Antallet af indlagte forbliver uændret på 51. Af dem er 11 på intensiv, mens 9 er så syge, at de har brug for respirator.

Til sammenligning var der i begyndelsen af januar 964 coronaindlagte på de danske hospitaler.