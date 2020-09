Herlev har hjemsendt 116 skoleelever efter coronatilfælde. Det fortæller kommunen til TV2 Lorry.

Eleverne er blevet hjemsendt, efter at der i ugens løb er blevet konstateret to coronatilfælde på to af byens skoler.

Det oplyses ikke, hvilke skoler det drejer sig om.

Også ansatte, der vurderes at være i risiko for at være blevet smittet, er sendt hjem.