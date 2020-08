12-årig afsløret på casino

- Der var flere muligheder for, at medarbejderne skulle have bemærket en meget ung person spille på pokermaskinerne, lyder det fra myndighederne i Australien

En 12-årig pige er blandt tre mindreårige, der blev opdaget i at gamble på et casino i Sydney.

Det skriver CNN.

Opdagelsen har kastet en bøde på, hvad der svarer til mere end 400.000 kroner af sig til casinoet The Star Sydney.

Forældrene hjalp

Hvad, der er mere bekymrende, er, at overvågningsvideoen fra stedet viser, hvordan den lille pige bliver sneget ind med hjælp fra sin mor, der holdt en nøddør åben for at undgå vagterne.

Derefter sad pigen ved siden af sine forældre og placerede næsten to dusin spil på flere pokermaskiner.

- Det er ganske foruroligende, at den unge piges forældre hjalp hende med at komme ind på så bedragerisk en måde. Bare det, at de lader hende gamble, er foruroligende, siger formand for New South Wales spil- og alkoholmyndigheder, Liquor & Authority NSW, Philip Crawford ifølge CNN.

Myndighederne henviser desuden til, at casinoet langt fra har levet op til sit ansvar.

- Der var flere muligheder for, at medarbejderne skulle have bemærket en meget ung person spille på pokermaskinerne langt tidligere, end de gjorde, hvilket var, da familien skulle til at forlade stedet, lyder det videre fra Liquor & Authority NSW's efterforskningsleder David Byrne.

Flere hændelser

I en anden hændelse fik en 16-årig pige adgang til casinoet.

Det skete, da hun sammen med en midaldrende mand begav sig ind i VIP-området uden at blive spurgt om ID. Her fik hun blandt andet serveret alkohol, til trods for at reglerne tilskriver, at man skal være 18-år for at få alkohol på stedet.

Første, da hun forsøgte at komme ind på en natklub, der tilhører casinoet, blev hun opdaget.

I et tredje tilfælde, hvor mindreårige var på casinoet, sad en 17-årig dreng i mere end tre timer og spillede roulette og poker, mens også han fik serveret alkhol.

