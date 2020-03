12-årig coronasmittet pige i respirator i USA

Pigen havde ifølge sin fætter ingen forudgående sygdomme og har ikke været ude at rejse for nylig

En 12-årig pige, der er smittet med coronavirussen covid-19, kæmper lige nu for sit liv på et hospital i Atlanta i den amerikanske stat Georgia.

Det fortæller hendes fætter, Justin Anthony, til CNN.

Fætteren har af pigens mor fået lov til at fortælle om den 12-årige pige, som det amerikanske medie kun omtaler ved fornavnet Emma.

Han ønsker at skabe opmærksomhed på alvoren omkring coronavirus.

- Jeg ved, hvor farligt, det er. Alle siger, 'det går ikke ud over yngre mennesker', men her er der en 12-årig, der kæmper for sit liv. Folk er nødt til at holde afstand til hinanden. Folk er nødt til at passe på deres børn. Folk er nødt til at tage det her alvorligt, siger Justin Anthony til CNN.

Han fortæller, at 12-årige Emma fik konstateret lungebetændelse 15. marts. Om aftenen fredag 20. marts blev hun testet positiv for coronavirus. Siden lørdag har hun været i respirator, og er ifølge fætteren lige nu stabil. Hun havde, siger Justin Anthony, ingen forudgående sygdomme og har ikke for nylig været ude at rejse. Det er ifølge ham uvist, hvordan 12-årige Emma blev smittet med covid-19.

Børnehospitalet Anthony Children's Healthcare of Atlanta - Scottish Rite Hospital bekræfter overfor CNN, at man har en patient indlagt, der er testet positiv for covid-19. De afviser at opgive flere detaljer til medierne.

- Patienten er i isolation, og vi har hele vejen igennem taget de nødvendige forholdsregler. Flere detaljer vil ikke blive offentliggjort af hensyn til tavshedspligten, siger Jessica Pope, der er talsperson for hospitalet.

Ifølge de seneste tal er 35.070 mennesker blevet testet positiv for coronavirus i USA. 458 har mistet livet.

