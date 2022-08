12-årig dødsdømt: Får skæbnesvangert afslag

En families kamp for at holde deres 12-årige søn i live går ind i et afgørende døgn.

I juni afgjorde en dommer, at 12-årige Archie Battersbee bør frakobles den respirator, der holder ham i live.

I sidste øjeblik fik familien en chance for at lade ham forblive i koma med den livsbevarende behandling. Den respiratorbehandling stod dog til at skulle afsluttes mandag klokken 15, men her havde den britiske regering og FN bedt ankeretten forlænge fristen. Den frist er dog kun blevet kortvarigt forlænget, skriver Sky News.

Har til i morgen

Ankeretten har netop besluttet, at Archie Battersbees respirator skal slukkes allerede tirsdag til middag. FN's Komité for Handikappedes Rettigheder havde ellers bedt om at få udskudt beslutningen, indtil den havde mulighed for at gennemgå sagen.

De læger, der behandler Archie på Royal London Hospital i Whitechapel i det østlige London, siger dog, at den 12-årige dreng er hjernestammedød, og at fortsat behandling med respirator derfor ikke er i hans bedste interesse.

Archie Battersbee kom ud for en ulykke og blev fundet bevidstløs i sit hjem i Southend i Essex 7. april i år. Siden da har han ligget i koma.

Det er uvist, hvordan ulykken skete, men der kan muligvis være tale om en onlineudfordring - en form for kvælningsleg - som gik grueligt galt.

Håber på et mirakel

Men at Archie Battersbee 'højst sandsynligt' er hjernestammedød, mener familien ikke er grund nok til lade ham dø. For hans hjerte banker stadig, og han har haft fat om sin mors hånd.

- Jeg vil ikke acceptere at give slip på ham, medmindre det er Guds vilje.

- Jeg kender til mirakler, hvor folk er kommet tilbage fra at være hjernedøde, har moren, Hollie Dance, tidligere udtalt ifølge BBC.

Desuden mener familiens advokat, at der ikke er taget højde for familiens ønsker og religiøse overbevisning i afgørelsen.