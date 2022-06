12-årig dødsdømt: Forældre håber på mirakel

I London ligger en 12-årig dreng i koma som følge af en hjerneskade. En domstol har besluttet, at han skal dø, men hans forældre mener bestemt ikke, at tiden er inde

I sidste uge afgjorde en dommer, at 12-årige Archie Battersbee bør frakobles den respirator, der holder ham i live.

Men nu har familien fået en sidste chance for at lade ham forblive i koma. De venter derfor på at få sagen prøvet igen ved en højere domstol.

Det skriver Sky News.

Hjernestammedød

Den 12-årige Archie Battersbee kom ud for en ulykke og blev fundet bevidstløs i sit hjem i Southend i Essex 7. april i år. Siden da har han ligget i koma.

Det er uvist, hvordan ulykken skete, men der kan muligvis være tale om en online-udfordring - en form for kvælningsleg - som gik grueligt galt.

Lægerne mener, at drengen højst sandsynligt er hjernestammedød som følge af sine skader, og at man bør slukke for respiratoren. Derfor har The Royal London Hospital fået sagen for retten, hvor en dommer gav den 12-årige en dødsdom.

Hollie Dances 12-årig søn ligger i koma efter en ulykke. Hospitalet vil slukke for respiratoren, men det vil hun ikke finde sig i. Foto: James Manning / Ritzau Scanpix

Håber på mirakel

Men at Archie Battersbee 'højst sandsynligt' er hjernestammedød, mener familien ikke er grund nok til lade ham dø. For hans hjerte banker stadig, og han har haft fat om sin mors hånd.

- Jeg vil ikke acceptere at give slip på ham, medmindre det er guds vilje.

- Jeg kender til mirakler, hvor folk er kommet tilbage fra at være hjernedøde, har moren, Hollie Dance, udtalt ifølge BBC.

Desuden mener familiens advokat, at der ikke er taget højde for familiens ønsker og religiøse overbevisninger i afgørelsen.

Derfor vil tiden vise, om den 12-årige Archie Battersbee får lov til at leve videre, når sagen bliver taget videre.