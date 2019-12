12-årig fik speciel julegave: Det gik helt galt

Familien Parson i Texas i USA fortryder nu bitterligt, at de forærede deres 12-årige søn Cayden et forstørrelsesglas i julegave. Allerede dagen efter satte han nemlig ved et uheld hele deres græsplæne foran familiens hus i brand med forstørrelsesglasset. Det blev til en hektisk intensiv kamp mod ilden, der bredte sig til hele græsplænen. Heldigvis blev branden dog slukket, inden den spredte sig til huset eller naboerne.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

Nissa-Lynn Parson har også lagt et opslag ud på Facebook omkring 1. juledag 2019, som familien aldrig kommer til at glemme.

'1. juledag blev uforglemmelig mildest talt. Min 12-årige søn Cayden, som er en ivrig læser, meget nysgerrig og interesseret i videnskab, fik sit ønske opfyldt med et forstørrelsesglas i julegave. Vi troede, han ville bruge det til at læse, men i stedet forsøgte han at tænde ild med forstørrelsesglasset.'

Således skriver moren Nissa-Lynn Parson og fortsætter:

'Vi opdagede, at han sammen med sine to brødre gik ud i indkørslen og brændte et par huller i noget papir. Alt var under kontrol, indtil drengene kom løbende ind i huset og fortalte os, at der var gået ild i græsplænen. Min mand Justin og jeg løb ud og så, at hele græsplænen var i brand og nu blev helt sort.'

'Vi løb alle ind efter spande med vand, og Justin tændte sprinkler-anlægget, før ilden spredte sig til naboerne. Hvilket syn - en hel familie, der løber rundt i ensfarvede jule-pyjamas og slukker en brand. Og husk i øvrigt: Køb aldrig et forstørrelsesglas til din søn', fortæller Nissa-Lynn Parson, om familien, der består af far og mor og hele fem børn.

Til CNN fortæller familien i øvrigt, at 12-årige Cayden udover forstørrelsesglasset blandt andet fik bøger, et piano-keyboard og udstyr til at bygge en robot.

Familiefar Justin Parson tilføjer, at naboens græsplæne også blev brændt lidt i det ene hjørne af plænen. Hun var dog glad for, at det ikke var værre.

- De andre naboer i kvarteret var kede af, at de ikke havde fået øje på branden. De ville gerne have hjulpet til med at slukke den, fortæller Justin og Nissa-Lynn Parson tilføjer:

- Cayden var overrasket over at se, hvad han forstørrelsesglas var i stand til at gøre. Men i stedet for en tragedie, udviklede 1. juledag sig til at være en dag, som vi aldrig nogensinde vil glemme.