12-årig pige nedlagt af politiet i Hong Kong

Det gik vildt for sig, da en blot 12-årig blev taklet til jorden af sikkerhedsstyrker i det uroplagede Hong Kong.

Ifølge BBC skete det, da den 12-årige var en del af en ulovlig forsamling. Og ifølge politiet selv brugte de 'minimal magt', efter hun forsøgte at 'løbe væk på en mistænkelig måde.'

Pigens familie forklarer, at hun blot var ude for at købe skoleting og blev skræmt, da politiet konfronterede hende.

Videoen viser, hvordan pigen bliver konfronteret af to betjente, og hun bliver bedt om at stå stille. Pigen sætter i løb, hvorefter hun bliver tacklet af en betjent og nedlagt.

Broderen til pigen forsøgte at hjælpe hende, men også han blev lagt ned.

De blev senere undersøgt på hospitalet for mindre skader og fik en både for at bryde coronarestriktionerne.

Demonstration tæt ved

Omkring 300 personer blev anholdt ved demonstration, der fandt sted tæt ved.

Protesten kom i stand i kølvandet på, at man fra regeringens side har valgt er udskyde parlamentsvalget med et år.

Og det var ifølge politiets forklaring derfor, at man ønskede at kropsvisitere pigen, da man mente, at hun havde været en del af den ulovlige demonstration

