12-årig skoldet af Starbucks-te: Får mega-erstatning

Nogen vil måske mene, at man selv bør vide, at det kan være farligt at få skoldhed te udover sig.

Særligt, hvis den te, man har akkurat har købt, ikke har låg på.

Logisk? Tilsyneladende ikke.

I hvert fald er det lykkedes moderen Siobhan Mooney, at få 75.880 pund svarende til mere end 600.000 kroner i forbindelse med, at hendes datter blev skoldet af en kop te fra Starbucks.

Det skete desuden, mens den dengang 12-årige pige i øvrigt bar koppen via overkroppen og albue.

Forliget blev indgået mandag ved højesteret i Irland, skriver flere udenlandske medier blandt andet Irish Times.

Manglede bakke

Episoden skete 21. december 2014, da den nu 16-årige Demi Mooney sammen med sin bedstemor, provianterede sig på en Starbucks på Henry Street i Dublin, Irland.

Her havde hun, udover teen, også købt en frappuccino, som hun bar i sin højre hånd, samt en stor cookie, hun bar i sin venstre.

Derfor bar hun, ifølge anklageren, sin te ved hjælp af ribben og albue, og det var her uheldet indtraf.

På den baggrund lød det også fra anklageren, at Demi skulle have haft udleveret en kopholder 'særligt, fordi hun kun var et barn'.

I retten kom det også frem, at ulykken var skyld i en nedsættelse af arbejdsfunktionen på mellem 20 og 25 procent for Demi, mens forbrændingerne også er erklæret permanente.

Det var Coffee Unlimited Company, firmaet, der forhandler Starbucks, der selv foreslog et forlig på de 75.880 pund.

Tilbuddet blev accepteret, da man mente, at det var 'meget tæt på det beløb, en dommer ville fastsætte, at sagen var værd'.