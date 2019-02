12-årig tjener kassen på særlig idé

Elisabeth Anisimow fra Los Angeles tjener omkring 300.00 kroner om året i en alder af kun 12 år.

Den talentfulde pige har fundet på den helt særlige idé at male historiske verdensbilleder ved brug af levende personer.

Hendes kreativitet blev bemærket af moren allerede, da Elisabeth var to år, og siden har hun eksperimenteret med kunsten.

I videoen over artiklen kan du se, hvordan hun formår at bruge nulevende personer og placere dem midt i store, historiske øjeblikke.

Mediet Aleteia har tidligere talt med Anisimow:

- Man kan jo bevæge sig rundt i billedet, men man vil stadig ligne et kunstværk, fortalte den dengang 11-årige pige.

Ifølge Aleteia, så skal de mange penge, som Elisabeth Anisimow tjener på sin kunst, bruges på et ophold på universitetet Sorbonne i Paris, og hun vil bruge, og hun fortæller i øvrigt, at hun håber på at kunne male resten af sit liv.

