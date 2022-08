12-årige Archie skal dø i dag

Familien har gjort et sidste desperat forsøg på at få deres dødsdømte søns liv reddet

Familien til 12-årige britiske Archie Battersbee synes at have tabt kampen om at holde deres søn i live.

Mandag stod den komaindlagte drengs respirator til at blive slukket, men et indgreb fra FN's Komité for Handikappedes Rettigheder fik appelretten til at udskyde beslutningen i sidste øjeblik, mens sagen gik videre til den højeste retsinstans.

Nu har tre dommere i den britiske højesteret dog fastholdt, at Archie Battersbees respirator skal slukkes.

Skal dø i dag

Det betyder, at den 12-årige drengs respirator står til at blive slukket af læger på Royal London Hospital i Whitechapel i det østlige London onsdag klokken 12 dansk tid.

Ifølge Sky News er der tale om en endelig beslutning, som ikke kan omgøres.

Umiddelbart efter rettens beslutning lyder det dog fra Archie Battersbee mor Hollie Dance, at familien vil forsøge at få Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på banen.

- Vores advokater vil henvende sig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. De har fået en streng deadline til klokken 9 (klokken 10 dansk tid, red), siger hun blandt andet.

Det er dog usikkert, om domstolen vil eller når at gribe ind i tide.

Hollie Dances 12-årig søn ligger i koma efter en ulykke. Hospitalet vil slukke for respiratoren, men det vil hun ikke finde sig i. Foto: James Manning / Ritzau Scanpix

Hjernestammedød

De læger, der behandler Archie på Royal London Hospital i Whitechapel i det østlige London, har gennem forløbet fastholdt, at den 12-årige dreng er hjernestammedød, og at fortsat behandling med respirator derfor ikke er i hans bedste interesse.

Archie Battersbee kom ud for en ulykke og blev fundet bevidstløs i sit hjem i Southend i Essex 7. april i år. Siden da har han ligget i koma.

Det er uvist, hvordan ulykken skete, men der kan muligvis være tale om en onlineudfordring - en form for kvælningsleg - som gik grueligt galt.

Håber på et mirakel

Men at Archie Battersbee 'højst sandsynligt' er hjernestammedød, mener familien ikke er grund nok til lade ham dø. For hans hjerte banker stadig, og han har haft fat om sin mors hånd.

- Jeg vil ikke acceptere at give slip på ham, medmindre det er Guds vilje.

- Jeg kender til mirakler, hvor folk er kommet tilbage fra at være hjernedøde, har moren, Hollie Dance, tidligere udtalt ifølge BBC.

Desuden mener familiens advokat, at der ikke er taget højde for familiens ønsker og religiøse overbevisning i afgørelsen.