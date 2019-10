12-årige Viktor panter flasker for at redde sin vens liv

12-årige Viktor Greve Koch samler penge ind til sin klassekammerat Marcus, som har en tumor i hjernen. Nu følger folk i hele landet trop for at støtte Marcus' kamp mod kræften

- Jeg er rigtig gode venner med Marcus, siger Viktor Greve Koch.

- Så fik han det der sygdom, og jeg ville jo gerne hjælpe.

Viktor og hans far er kørt 18 kilometer for at hente pant hos en kvinde, som har valgt at give sin families flasker væk.

Køreture som denne er blevet en del af hverdagen for Viktor og hans forældre, siden han 13. oktober besluttede sig for at hjælpe med at redde sin klassekammerats liv.

Klassekammeraten hedder Marcus. Han er alvorligt syg af en tumor i hjernen, og hans familie samler penge ind, så Marcus kan rejse til USA og blive behandlet. Behandlingen kan redde Marcus' liv.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Viktor og Marcus går i klasse sammen på Måløv Skole. Marcus har dog måttet undvære skolen og sine kammerater, siden han blev syg. Foto: Aleksander Klug

Pant for livet

Viktor er kun 12 år gammel. Han startede pantindsamlingen, fordi han brændende ønskede at hjælpe sin ven.

- Jeg spurgte, om vi kunne give vores pant til Marcus' familie for at hjælpe dem med indsamlingen. Og så tænkte jeg, at hvis vi har flasker, vi gerne vil give væk, så er der nok mange andre, der også har, fortæller han.

Derfor lavede Viktor og hans mor Kirstine et opslag og en gruppe på Facebook, hvor de opfordrede til, at man donerede sin pant til Marcus og tilbød, at man kunne aflevere sin pant hos dem.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Der var så mange poser med pant, at Ekstra Bladets journalister måtte give en hånd (og en bil) med for at få dem kørt til nærmeste pantstation. Foto: Aleksander Klug

For mange flasker

Siden da har hverdagen drejet sig om flasker. Viktor og hans forældre både samler flasker og kører andres flasker til pantning. Det er formålet med køreturen i dag.

Men kvinden har så mange poser med pant, at de ikke engang kan være i bilen.

- Tusinde tak, siger far Henrik til kvinden, mens han bærer to plastikposer til sin bil.

- Det er så godt, det du gør. Marcus' familie sætter virkelig pris på det.

De aftaler, at han kommer og henter resten af flaskerne dagen efter.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Pantinitativet har spredt sig til 15 andre byer på Sjælland og ni byer i Jylland. Foto: Aleksander Klug

'Det gør mig stolt'

Til Ekstra Bladet fortæller Henrik Greve Jensen, at sønnens initiativ gør ham stolt.

- Men det gør mig endnu mere stolt at se alle de voksne og børn, som følger trop. Det her er historien om en lille ting, som spreder sig og bliver rigtigt stort, siger han.

Også Viktor er overvældet.

- Det er ikke særlig fedt, at Marcus er syg. Det er ærgerligt ikke at have ham i klassen mere, siger Viktor.

- Men det her er blevet stort. Og det gør mig rigtig glad.