12 beboere på københavnsk plejecenter er døde efter smitte med coronavirus

12 beboere på Københavns største plejehjem, Plejecenter Sølund, er døde efter at være blevet smittet med coronavirus.

Det oplyser Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning til Ekstra Bladet.

'I perioden 17. marts til og med 16. april er 12 beboere afgået ved døden med corona-virus. Det et ikke muligt at afgøre med sikkerhed, om de konkrete dødsfald er sket som følge af smitte med COVID-19, om borgerne er døde som følge af anden sygdom og svækkelse, eller om COVID-19 har været en medvirkende årsag', skriver forvaltningen i en mail til Ekstra Bladet.

Det oplyses videre, at en sundhedsfaglig gennemgang har vist, at halvdelen af dødsfaldene formentlig ville være sket under alle omstændigheder inden for kort tid grundet andre sygdomme.

Det seneste registrerede dødsfald på plejecenteret skete 11. april.

Smitte ved hospitalsophold

Ifølge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mener man at have kortlagt, hvor de første smittetilfælde blandt plejecentrets 160 beboere stammer fra.

'Det er et stort plejehjem med mange aktive beboere og medarbejdere og stor berøring med lokalsamfundet, men vi ved, at de første tilfælde af smitte med COVID-19 blev opdaget i forbindelse med hospitalsophold, skriver forvaltningen.

Til Berlingske oplyser forvaltningen, at 15 personer blandt centerets 220 ansatte er konstateret smittet.

Ekstra Bladet har spurgt forvaltningen, om de har forsøgt at teste personale, som ikke udviser symptomer.

'Ja, i forhold til beboere når vi har kunnet se, at der var smittede på en afdeling', skriver forvaltningen som svar til Ekstra Bladet.

På spørgsmålet om test af personale og beboere, der ikke udviser symptomer, vil kunne øge muligheden på plejecenteret for at stoppe smittespredningen, svarer forvaltningen:

'Ja, det vil det gøre. Og her har myndighedernes skiftende meldinger i forhold til teststrategi været lidt en udfordring, særligt i starten af udbruddet'.

Flere plejehjem ramt

Selvom plejecenter Sølund er hårdest ramt, er det ikke det eneste københavnske plejehjem, der har smittede beboere.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser til Ekstra Bladet, at 46 beboere på i alt syv plejehjem er registreret smittede med coronavirus.

I alt er 18 beboere fordelt på fire plejehjem døde efter at være blevet smittet med coronavirus.

Ifølge BT er ni beboere på Plejecenter Sølund i øjeblikket smittet med sygdommen. Heraf er tre indlagt, og seks bliver passet på plejecenteret.

Derudover er ni beboere meldt raske efter at have været smittet med coronavirus.

Ekstra Bladet har fredag været i kontakt med forstanderen på Plejecenter Sølund, som ikke ønsker at kommentere situationen.