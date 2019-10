12 borgmestre dræbt i krig mod stoffer

'Du har lov til at dræbe alle'.

Sådan har Filippinernes præsident Rodrigo Duterte ifølge Al Jazeera nu beordret en højtstående politimand, som tidligere har været involveret i operationer, der fik to filippinske borgmestre dræbt.

Ordren om at begynde at dræbe er endnu et led i præsidentens dødelige krig mod stoffer, som indtil nu har kostet mindst 12 borgmestre og otte viceborgmestre livet.

Se også: Borgmestre likvideret på stribe: Nu mistænkes præsidenten

Præsidenten har ifølge mediet tidligere udtalt, at han er ligeglad med menneskerettigheder, og at han har givet tilladelse til at skyde for at dræbe, hvis narko-mistænkte modsatte sig arrestation.

Adskillige menneskerettigheds-organisationer har fordømt præsidentens handlinger. Fredag sagde en repræsentant fra Filippinernes 'Commission on Human Rights', at præsidenten 'gjorde det muligt at fortsætte den skamløse krænkelse af menneskerettighederne i landet'.

Flere drab på CV'et

Politimanden, som nu åbent er blevet bedt om at slå ihjel, når han tiltræder sit nye virke i byen Bacolod, er politichef Jovie Espenido.

Han var politichef i byen Ozamiz City, hvor politifolk i 2017 dræbte borgmesteren Reynaldo Parojinog, hans kone og 13 andre, fordi de angiveligt ikke ville lade sig anholde.

Tilbage i 2016 var Espenido politichef i byen Albuera, hvor borgmesteren Rolando Espinosa Sr blev dræbt i sin fængselscelle.

Begge borgmestre var på præsident Dutertes berygtede liste med 158 myndighedspersoner, der ifølge præsidenten kunne kobles til narkotika.

Han offentliggjorde listen to måneder efter sin tiltrædelse i 2016.

Ifølge det filippinske politi er omtrent 6.600 mennesker blevet slået ihjel under narko-relaterede politioperationer.

Menneskerettighedsforkæmpere i landet vurderer dog, at der kan være tale om op mod 27.000 dræbte.