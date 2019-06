12 døde af livsfarlig infektion: Smitter ved kys og berøring

Indtil videre er 12 mennesker døde af et meget alvorligt udbrud af en sjælden bakteriel infektion, der har spredt sig fra Essex i England. Samlet 32 mennesker har ind til videre været smittet af den farlige sygdom, der hedder invasiv 'Gruppe A-streptokokker'. Det oplyser National Health Service Essex.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Metro

Public Health England (PHE) har ifølge BBC advaret om, at der er stor risiko for yderligere dødsfald i forbindelse med det smittefarlige sygdomsudbrud.

Bakterien sidder i halsen og på hænder

Bakterien kan findes blandt andet i halsen og på huden. Og folk kan have sygdommen, uden at de har nogen symptomer. I halsen og på hænderne kan bakterien leve lang tid nok til, at bakterien kan spredes til andre mennesker gennem kys, nys og hud-kontakt.

Sygdommen er angiveligt startet i Braintree og har senere spredt sig til Chelmsford og Maldon.

De fleste af de smittede og døde er ældre mennesker, der har modtaget behandling for kroniske sår på plejehjem eller andre steder i de kommuner, hvor de bor.

Doktor Jorg Hoffman fra Public Health England beskriver sygdomsudbruddet som en meget alvorlig situation:

- Udbruddet er stadig i gang. Desværre har det indtil videre været muligt at stoppe udbruddet fuldstændigt, fortæller Jorg Hoffmann, der håber på, at sundhedsmyndighederne med fælles indsatser kan få sygdommen under kontrol.