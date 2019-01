12 illegale immigranter fyret fra Trumps golfklub

12 illegale immigranter, som har arbejdet i årevis for den amerikanske præsident Donald Trump, er blevet fyret.

Immigranterne var ansat i en af præsidentens golfklubber i New York.

Nu har chefen for Trump National Golf Club valgt at afskedige de ansatte. En advokat for de fyrede medarbejdere siger ifølge nyhedsbureauet AP, at ledelsen i mange år var klar over, at immigranterne opholdt sig ulovligt i USA.

Alligevel fik de lov til at arbejde videre i golfklubben.

Tager arbejdet og sælger narko

Fyringerne fandt først sted, da præsident Trump under budgetkrisen i USA beskyldte illegale immigranter for at snuppe jobs fra amerikanerne og stå bag kriminalitet og narkosalg.

Ifølge advokat Anibal Romero var golfklubbens ledelse klar over, at de ansatte havde fremvist falske dokumenter i forbindelse med ansættelsen.

Nogle af medarbejderne har arbejdet for Trump i op til 14 år. Nogle af dem havde også betroede stillinger.

- En person havde ligefrem nøgle til Eric Trumps soveværelse, lyder det fra advokaten.

Hjalp med falske dokumenter

Fyringerne kommer efter, at ansatte i en anden af Trumps golfklubber for nylig stod frem og fortalte, at de var blevet ansat på trods af, at ledelsen vidste, at de befandt sig illegalt i landet. Ledelsen havde sågar hjulpet en af immigranterne med at få udstedt falske dokumenter.

Eric Trump, der er Donald Trumps søn, siger til AP, at Trump-organisationen generelt undersøger, om nogle af de ansatte har snydt i forbindelse med ansættelsen.

- Vi bestræber os generelt på at finde de medarbejdere, som har udleveret falske dokumenter for at blive ansat. Når vi finder dem, så bliver de afskediget øjeblikkeligt.

Trump ejer 17 golfklubber i USA og resten af verden.

Eric og Donald Trump Jr. er sat til at styre Donald Trump's forretningsimperium, mens han selv er præsident.

Gabriel Sedano fra Mexico har arbejdet for Trump siden 2005, inden han forleden røg ud.

- Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg har blot arbejdet og arbejdet. Holdningen var: Lad være med at spørge og lad være med at sige noget i klubben, lyder det fra den illegale immigrant.