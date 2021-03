12 måneder uden et kram

Det er et år siden, statsministeren besluttede at lukke store dele af landet ned. Corona-restriktionerne rullede over landet. Det påvirkede danskernes liv, men på vidt forskellige måder. Her er fire små historier om et corona-år.

Thorkild Brønd, 70 år, pensionist, Virklund:

Foto: Ernst van Norde

- Jeg har savnet mange ting det seneste års tid - at gå til bridge i Ældre Sagen, at se familie og venner og at kunne mødes med min musikgruppe og spille.

- Jeg savner også Skagen og Tønder Festivaler og håber, at de kan folde sig ud i år, selvom jeg er bekymret for, at det desværre nok er urealistisk.

Anne Pedersen, 55 år, pædagog, Silkeborg:

Foto: Ernst van Norde

- Jeg har arbejdet igennem hele perioden, men til tider bare på en anden måde. Vi har haft vores bobler, og vores 13-årige datter har været alt for meget hjemme. Jeg har virkelig ondt af de unge, som har savnet deres normale tilværelse.

- Jeg savner mange ting, men især at kunne give et kram. Og så synes jeg tonen på facebook og andre sociale medier er blevet for hård og ubehagelig. Det udtrykkes blandt andet ved, at flere og flere leger coronapoliti over for andre, og det bryder jeg mig ikke om.

Casper Grundvad, 48 år, salgschef, Silkeborg:

Foto: Ernst van Norde

- Det har især været hårdt at have vores datter, der går i syvende klasse, derhjemme i lange perioder. Hun har virkelig lidt under ikke at kunne leve sit normale liv.

- Jeg er selv i byggebranchen, og vi har ikke været ramt, tværtimod.

- I og med, at min kone arbejder i ældreplejen har vi virkelig været opmærksomme på at passe på os selv og hinanden, og selvom jeg er liberalist, så har jeg stor respekt for den måde, Mette Frederiksen har håndteret coronakrisen på.

Ea Øland, 32 år, astrolog, Silkeborg:

Foto: Ernst van Norde

- Coronakrisen har ikke betydet så meget for mig, fordi jeg i forvejen qua min baggrund som astrolog havde set noget lignende komme. Derfor har jeg hverken været bange eller overrasket.

- Jeg har fra begyndelsen sagt fra over for mange ting, blandt andet fordi jeg ikke synes, tiltag om eksempelvis er evidensbaserede.

- Det har været trist at se angsten og frygten i befolkningen.