1,2 milliarder til danskerne - men de slipper

Skatteministeret har nu besluttet, at energiselskaberne skal betale 1,2 milliarder kroner tilbage til danskerne. Men det er ikke alle parter på elmarkedet, som bliver ramt

I går kom det frem, at energiselskaberne skulle betale 1,2 milliarder kroner tilbage til danskerne, efter et år med lukrativ indtjening.

Dette gælder dog ikke elmarkedets mellemhandlere, som også har tjent godt på energikrisen, skriver Finans.

De får nemlig lov til at gå fri i denne omgang. Og det er noget, som ærgrer skatteminister Jeppe Bruus.

- Sidste år oplevede vi, at markedet ikke fungerede. Der var enormt store udsving i priserne, og der var mange historier om mellemhandlere i forskellige afskygninger, der scorede endog meget pæne profitter. Derfor var det en prioritering for os at få mellemhandlerne med, og det var også det, der var bred opbakning til i Folketinget, udtaler han til Finans.

Men sådan blev det altså ikke, da det ikke er lykkedes at lave en model for mellemhandlerne endnu.

Annonce:

Tidoblet overskuddet

En af årsagerne til, at mellemhandlerne går fri, kan være, at de repræsenterer en bred palette af virksomheder, hvilket gør det sværere at lave en fast beskatningsmodel.

Det er på trods af, at elmarkedets mellemhandlere hiver enorme overskud hjem.

Eksempelvis viser et årsregnskab fra selskabet Powermart, at 21 ansatte endte med at tidoble deres overskud, som i alt render op i 457 millioner kroner.

En tendens, som man formentlig vil kunne se gå igen mange steder.

Skatteminister Jeppe Bruus loiver dog, at man fortsat i skatteministeriet vil lede efter løsninger, som kan få mellemhandlerne til at hoste op på lige vilkår med elmarkedets andre parter.

Dette kan dog tidligst ske til sommer, da en ny model ikke vil kunne komme i spil, før den nuværende udløber.

Inflationshjælp og indtægtsloft

De 1,2 milliarder, som energiselskaberne skal betale tilbage til danskerne, vil først og fremmest ryge i statskassen.

Men derefter er det regeringens ønske, at pengene skal føres tilbage til danskerne, udtaler Jeppe Bruus.

Annonce:

- Samlet set vil der i 2023 være et provenu på 1,2 milliarder kroner. De penge vil vi føre tilbage til forbrugerne i forbindelse med de forestående forhandlinger om inflationshjælp, siger han.

800 millioner, ud af de 1,2 milliarder kroner, skal komme fra fossile energiselskaber, anslår skatteministeriet.

Samtidig skal elproducenter sende 400 millioner kroner tilbage til forbrugerne via et indtægtsloft, som indføres på strøm fra primært vedvarende kilder.

Energi-milliardærerne brager frem