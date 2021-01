12 sager om sexisme på Politiken

Se videoen: I et interview med Ekstra Bladet fortæller Politikens ansvarshavende chefredaktør, at der i hans tid er håndteret hele 12 sager om uønsket seksuel adfærd

Det, der først hed 'et par sager', viser sig at være fire.

Det, der før hed 'fem sager', viser sig at være otte.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at der siden 2016 har været håndteret i alt 12 sager om uønsket seksuel opmærksomhed på Dagbladet Politiken af både verbal og fysisk karakter.

Det fortæller ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Politiken Christian Jensen i et interview med Ekstra Bladet.

En lille håndfuld plus det løse

I sidste uge kom det frem, at Dagbladet Politiken har sanktioneret fem ansatte på deres redaktion med advarsler som følge af krænkende adfærd på arbejdspladsen.

De sager er dog hverken første gang eller dækkende for det omfang af udfordringer, man som ledelse har skullet håndtere på avisen.

Dét, der i et interview med Berlingske hed 'et par sager' og i flere interviews 'en lille håndfuld', er altså fire sager af både verbal og fysisk karakter fordelt på to afdelinger på Politiken.

Så mange var der tale om Der gennem hele afdækningen af forholdene på Dagbladet Politiken været tale om ganske få sager. Sådan er det blevet beskrevet i diverse medier: - Politiken, 11. september 2020: 'Der har været under en håndfuld. Et par stykker'. - Berlingske, 11. september 2020: 'Et par sager'. - Jyllandsposten, 20. september 2020: 'En lille håndfuld sager'. - Fagbladet Journalisten, 29. oktober: 'En lille håndfuld sager' Der er nu tale om samlet set 12 sager om uønsket seksuel opmærksom på Politiken. Vis mere Luk

- To af dem vedrører fastansatte på redaktionen, og to af dem vedrører fastansatte i den kommercielle afdeling, siger Christian Jensen til Ekstra Bladet.

Og efter en undersøgelse på avisen, der blev igangsat efter en støtteerklæring til Sofie Linde, som blev trykt på Politikens egen forside, er endnu otte sager håndteret, lyder det nu fra chefredaktøren:

- Hen over efteråret og vinteren har vi haft håndteret fem konkrete sager med fastansatte på Politikens redaktion.

- For fuldstændighedens skyld har vi haft tre sager med løst tilknyttede, timelønnede ansatte i vores kommercielle afdelinger, og det er sager, der er håndteret inden for de seneste uger her.

Christian Jensen: - Der er problemer med dele af vores kultur

Christian Jensen afviser i interviewet, at det har været et overlagt forsøg på at få omfanget af sagerne på Politiken til at virke mindre, når han i flere medier har talt om 'en lille håndfuld' og undladt at nævne de timelønnede i den kommercielle afdeling.

'Det er jo et svigt'

Selvom Politiken har været bannerfører i sexismedebatten, og avisens ledelse ifølge Christian Jensen fik den første ud af de fire sager i 2017-18, så startede han først et forløb med samtaler med avisens kvindelige medarbejdere i efteråret 2020.

- Jeg så ikke sammenhængen mellem sagerne, og det er jo et svigt, at de kvinder har skullet gå med de oplevelser så længe, siger han til Ekstra Bladet.

Christian Jensen, der har været chefredaktør på Politiken siden 2016, ønsker ikke at svare på, om der i nogle af de 12 sager er chefer, der er på den krænkende side af sagerne.

Ekstra Bladet forsøger stadig at få en kommentar fra Politikens tillidsmand.

Se interviewet med Christian Jensen øverst i artiklen.