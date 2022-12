12.000 får god besked: Kan skifte til fjernvarme

Hvis du bor i Helsingør Kommune og gerne vil have udskiftet dit gas- eller oliefyr, er der godt nyt.

Over 12.000 husstande i kommunen har nemlig potentiale for at skifte til fossilfrie varmekilder.

Det skriver TV 2 Lorry.

Tager tid

Helsingør Kommune har vedtaget en varmeplan, som gør det muligt for nogle af de omkring 34 procent af kommunens husstande, der har naturgas, at skifte til fjernvarme.

Det er dog ikke alle, som får mulighed for at skifte lige med samme, fordi anlægsarbejdet er omfattende.

Men håbet er, at store dele af Helsingør, Snekkersten og Espergærde vil have fjernvarme som forsyningskilde inden 2030.

Ikke alle kan skifte

Husstandene vil få beskeden inden jul. Men ikke alle, som har et gas- eller oliefyr, får en god melding.

De, som ikke kan skifte deres varmekilde, vil få besked om øvrige alternativer.

- Det betyder rigtig meget for hver enkelt husejer, at man får vished for, hvilke muligheder man har for at skifte gasfyret ud de kommende år, siger Benedikte Kiær, som er borgmester i Helsingør, til TV 2 Lorry.

