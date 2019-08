120 vapere ramt af lungesygdom

Måske kan brugen af e-cigaretter, såkaldt vaping, sættes i forbindelse med lungesygdomme.

Det tyder en undersøgelse lavet af det amerikanske medie CNN. Indtil videre har mediet fundet frem til omkring 120 tilfælde af lungesygdomme spredt over 15 stater, hvor alle patienterne har det tilfælles, at de ryger e-cigaretter.

Det er de forskellige staters sundhedsmyndigheder, der har oplyst om tilfældene og efterforskningen af dem. Dr. Howard Zucker fra New York har i en pressemeddelelse opfordret til en nærmere undersøgelse.

- De seneste rapporter af lungesygdomme hos folk, der bruger vaping-produkter i New York og andre stater, er bevis på, at der er brug for en mere grundig efterforskning af langtidsvirkningen af disse produkter, siger han.

Ubesvarede spørgsmål

Det Amerikanske Center for Sygdomskontrol har opfordret læger til at indsamle så meget information som overhovedet muligt om, hvad deres patienter ellers kan have puttet i deres e-cigaretter.

Centeret har ydermere oplyst, at de arbejder tæt sammen med de enkelte staters myndigheder om at udveksle information, så man hurtigt kan fastslå, hvad der er skyld i de mange lungesygdomme.

- Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, men helbredsskaderne, der opstår fra den nuværende epidemi af unge, der vaper i staten Minnesota, bliver ved med at stige.

- Vi opfordrer forældre til at holde øje med vaping i forhold til at forårsage uforklarlige vejrtrækningsproblemer og lungeskader, siger Doktor Ruth Lynfield, der er leder af sundhedssektoren i Minnesota.