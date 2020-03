121 personer i intensiv coronabehandling i Danmark

459 personer, der er smittet med covid-19, er indlagt i Danmark.

Det viser den seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, der er opdateret lørdag klokken 13.

Af dem er 121 indlagt på intensivafdeling, hvoraf 104 er lagt i respirator.

Fredag var 430 personer indlagt, mens 109 var på intensivafdeling og 89 lå i respirator.

Dødstallet er lørdag også ændret, så der nu er 65 smittede personer, der er afgået ved døden. Det tal var fredag 52.

I alt 2201 personer er registreret smittet, og i alt 18.810 personer er blevet testet. Fredag var antallet af registrerede smittetilfælde 2046.

Man regner dog med et betydeligt mørketal, idet man i en lang periode kun har testet personer, der havde behov for akut behandling, mens alle andre blev rådet til at blive hjemme og pleje sygdommen som ved alle andre typer luftvejsinfektioner.

Siden har Sundhedsstyrelsen dog fået ambitioner om at teste mere, hvorfor flere personer fremadrettet skal testes hver dag.