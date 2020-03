122 i karantæne: Her opholder de sig

Selvom de alle er helt raske, er 122 danskere i øjeblikket i hjemmekarantæne som en ekstra sikkerhedsforanstaltning mod spredning af smitte med coronavirus.

Det oplyste Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed mandag morgen på et pressemøde.

- De 122 danskere er for en sikkerheds skyld blevet bedt om at isolere sig i eget hjem de næste 14 dage, fordi de har haft kontakt til en person, som er smittet, siger afdelingsdirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri.

Hun kan ikke sige meget om hverken de smittede eller dem, som er i karantæne, fordi der er tale om personfølsomme oplysninger, men til Ekstra Bladet fortæller hun, at de 122 danskere i karantæne stort set er fordelt over hele landet.

- De fleste sidder enten i egne hjem, i lejligheder, huse eller sommerhuse, som de selv har fundet i den her situation. Og det er bestemt også at foretrække, for så er i de i hjemmevante omgivelser, siger hun.

Kontaktes dagligt

Selvom de danskere, der er i karantæne, som udgangspunkt er raske, følges de op hver dag af en sundhedsperson.

- Det er sådan, at der er en sundhedsperson, som ringer til dem hver dag for at spørge til, om de oplever feber eller andre symptomer. Derudover har de fået et telefonnummer, de kan ringe til, hvis de selv pludselig får nogle symptomer eller er tvivl om noget. Det er vigtigt at reagere hurtigt, siger Anette Lykke Petri.

Og de karantæne-ramte tager det ifølge Anette Lykke Petri med løftet pande.

- Vi anerkender virkelig deres indsats. Det kan være forbundet med en række praktiske og følelsesmæssige udfordringer, fordi man er afsondret fra sin familie, og fordi man er bevidst om, at man ikke kommer uden for en dør de næste 14 dage. De gør et fantastisk arbejde og er meget samarbejdsvillige, siger hun.

Alle er kontaktet

En af de fire patienter, som i Danmark er smittet med coronavirus, gik med symptomer i ni dage, inden personen blev testet positiv.

På pressemødet forsikrede Anette Lykke Petri sammen med direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, om at vedkommende havde været god til at begrænse sin færden i perioden.

- Skal man være bekymret for, om man kan være blevet smittet af den person, som har gået rundt i ni dage med symptomer?

- Jeg kan ikke fortælle om den konkrete patient, men i alle tilfælde laver vi et interview, hvor vi spørger til vedkommendes færden inden for et bestemt antal dage. Det handler både om tætte, personlige kontakter, om vedkommende har været i større forsamlinger, og om vedkommende har rejst med fly. Så får vi fat i alle dem, der har været i umiddelbar nærhed af personen.

- Man skal ikke være bekymret, for alle de kontakter, der har været, dem kontakter vi. Så er man ikke blevet kontaktet af os, så skal man ikke være nervøs, siger Anette Lykke Petri.

- Er I nervøse for, at der kan være flere, der går rundt i lang tid med symptomer?

- Vi og specielt Sundhedsstyrelsen er ude og oplyse om generelle råd, hvis man har været i områder, hvor der transmission af coronavirus og samtidig begynder at få symptomer, og så skal man reagere med det samme. Man skal ringe til egen læge og høre, om man skal ind og testes.

- Jeg synes generelt, at folk er rigtig gode til at kontakte læge, hvis de oplever symptomer, og det er også derfor, at sundhedsvæsenet oplever et stort pres, siger Anette Lykke Petri.