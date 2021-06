122 indlagte coronapatienter er laveste siden oktober

Der er registreret 904 nye coronasmittede i Danmark. Tekniske problemer mandag og tirsdag betyder dog, at onsdagens opgørelse er baseret på flere prøvesvar end de sædvanlige 24 timer.

Derfor er tallet overestimeret, skriver Statens Serum Institut (SSI).

Der er foretaget 180.939 PCR-test og 700.832 lyntest. Sidstnævnte indgår dog ikke i opgørelsen, da der er for høj usikkerhed forbundet med prøvesvar fra en lyntest.

Det fremgår ikke, hvor mange ekstra timer tallene dækker over.

Antallet af indlagte coronapatienter falder med 2 til 122. Af dem er 27 så syge, at de er indlagt på intensiv. 17 er i respirator.

Det er det laveste antal indlagte siden slutningen af oktober, hvor tallet var nede på 120.

I december og januar lå antallet af indlagte og svingede mellem 700 og 900.

Ifølge Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, vil sæsoneffekten begynde at få en betydning for smittens udvikling.

- Dét, at det bliver sommer, og at vi er mere udendørs, vil betyde, at smittetrykket falder yderligere, siger han.

Samtidig med smittetallene har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) offentliggjort det nuværende kontakttal, som ligger på 0,8. Det betyder, at epidemien er aftagende.

Heunicke nævner netop sæsoneffekten - det varmere vejr - og vaccinerne som primære årsager.

Onsdag forhandler Folketingets partier - med undtagelse af Nye Borgerlige - om en yderligere genåbning. Flere partier ønsker at afskaffe coronapasset.

I et notat, som SSI har afleveret onsdag, står der, at høj testaktivitet er afgørende for at holde snor i epidemien, og coronapasset er medvirkende til, at man ofte bliver testet.

Det samme mener Eskild Petersen. Han foreslår dog at lade coronapasset gælde i fire eller fem dage.

- Antallet af test vil naturligvis falde, men er man bekymret for at bruge mange penge på test, så er det en måde at reducere antallet af test på i en situation, hvor smitten er under kontrol, siger han.

Der er ikke sket nogen nye dødsfald blandt coronasmittede.