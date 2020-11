1223 nye coronasmittede

Der er registreret 1223 tilfælde med coronavirus det seneste døgn, viser opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det næsthøjeste antal smittede, som er registreret på et døgn. Rekorden blev sat tirsdag, hvor det daglige smittetal lå på 1353 tilfælde.

Antallet af indlagte falder til 182. SSI skriver dog i en note, at der er forsinkelse i data fra Region Midtjylland. Ifølge SSI er indberetningen for indlæggelser fra regionen fra onsdag, men dog koblet med positive prøvesvar opgjort i dag.

Det medfører en risiko for, at det reelle antal indlagte kan være en anelse højere eller lavere.

Ifølge opgørelsen er der 38 nye indlæggelser. Når antallet alligevel kan være faldende, kan det skyldes, at flere patienter bliver udskrevet eller mister livet.

Åse Bengård Andersen, som er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, finder det bekymrende, at antallet af smittede stadig stiger.

- Godt nok kan det skyldes, at vi tester mange, og vi ved, at mange smittede er i den unge aldersgruppe, som sjældent bliver så syge, at de må indlægges, men jo flere smittede der går rundt, jo større risiko er der for, at svækkede og ældre møder dem og dernæst havner herinde på hospitalet, siger hun.

Det er 65.062 prøver, der ligger til grund for dagens opgørelse. Af dem er 17.788 testet for første gang.

Torsdag i sidste uge trådte et krav i kraft om øget brug af mundbind i det offentlige rum.

Nu skal man være iført mundbind eller visir, når man eksempelvis køber ind. Men effekten er ikke tydelig endnu, siger Åse Bengård Andersen.

- Vi håber, at vi står et sted, hvor vi kan inddæmme det, og at vores tiltag er tilstrækkelige, men vi kan ikke med stor overbevisning sige, at vi er i mål endnu.

- Så det er vigtigt at holde fast i de tiltag, der er iværksat, for vi har ikke set en helt overbevisende effekt endnu, lyder det.

Dagens tal viser også, at der er registreret yderligere fire dødsfald relateret til coronavirus. Dermed har 733 mistet livet med coronavirus i Danmark.