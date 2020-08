123 nye tilfælde med coronavirus - fire mere indlagt

Der er registreret 123 nye tilfælde med coronasmitte i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Dermed fortsætter det daglige antal nye smittetilfælde med at være på over 100 personer. Sådan har det været siden 10. august.

SSI oplyser, at der hen over weekenden er registreret 114 nye smittetilfælde i Aarhus, som er i særligt fokus på grund af lokalt smitteudbrud.

De 114 smittetilfælde i Aarhus skal holdes op imod samlet 238 smittetilfælde for hele Danmark hen over weekenden. De 238 tilfælde bygger på oplysninger fra myndighederne lørdag og søndag.

Fra søndag til mandag er antallet af indlagte patienter steget med fire til 16.

Én af de indlagte er på intensiv og i respirator. Lørdag var der ellers for første gang i fem måneder ingen coronapatienter på landets intensivafdelinger.

Der er ikke registreret coronarelaterede dødsfald det seneste døgn.

Formand i Lungeforeningen Torben Mogensen ser smittetallet som forbavsende stabilt.

- Det er et godt tegn, forstået på den måde, at der er ikke noget ved dette tal, der siger, at det er ved at stige voldsomt igen, mener han.

Selv om tallene er bedre end forventet i Torben Mogensens øjne, skal der dog fortsat udvises forsigtighed, mener han.

Som resultat af det stigende smittetal i Danmark, indføres der påbud om mundbind i den offentlige transport fra lørdag den 22. august. Torben Mogensen mener, at tiltaget er det eneste rigtige at gøre.

- Der skal ikke meget til, før det eksploderer igen, så længe smitten er i landet, siger Torben Mogensen.

Hen over det seneste døgn er 17.287 personer blevet testet for coronavirus. Det er baseret på 28.801 prøver.

Forskellen i antallet af test og prøver hænger sammen med, at den samme person kan være blevet testet flere gange.