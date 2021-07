1233 har fået corona efter andet vaccinestik

Vaccinerne mod coronavirus ser ud til at give god beskyttelse, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) ifølge DR.

0,08 procent af færdigvaccinerede personer er blevet smittet med coronavirus efter endt vaccineforløb.

1233 er blevet smittet ud af godt 1,6 millioner færdigvaccinerede personer mellem 27. december 2020 og 30. juni 2021.

Det betyder, at vaccinerne giver en rigtig god beskyttelse mod coronavirus, siger Troels Lillebæk, der er professor og afdelingschef hos SSI til DR.

- Det er et meget lille tal, og det viser, hvor effektive vaccinerne er, siger han.

De færdigvaccinerede vil også have et meget mildt sygdomsforløb.

- Det er typisk sådan, at hvis man er færdigvaccineret, så får man et mildt forløb, og man kommer sjældent på hospitalet. Og dem, vi ser komme på hospitalet nu, er de uvaccinerede, eller dem, der kun er vaccineret første gang, siger Troels Lillebæk til DR.

Vaccineforsker Camilla Foged kalder tallene 'rigtig fine' og siger, at det er forventeligt, at nogle vil blive syge.

Til gengæld kommer beskyttelsen først for alvor to uger efter andet vaccinestik, og derfor opfordrer hun dem, der ikke er færdigvaccinerede, til fortsat at være forsigtige.

- Mit budskab til de unge er, at de skal passe på, indtil de er færdigvaccinerede. Man er ikke særlig godt beskyttet af et enkelt stik, så man kan godt få covid, siger Camilla Foged til DR.

Tallene går kun til udgangen af juni, og tal fra den seneste periode kan se anderledes ud, da den mere smitsomme Delta-variant af coronavirussen er blevet dominerende, siger Troels Lillebæk fra SSI.

Samtidig er vaccinernes effekt også 'lidt nedsat' i forhold til Delta-varianten, fortæller Camilla Foged. Det betyder, at flere vil få corona, selvom de er færdigvaccinerede.