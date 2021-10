125.000 ramt: Akut lægemangel

Der er et generelt problem med lægemangel, mener PLO’s formand Jørgen Skadborg. I sidste uge oplevede en gruppe mennesker, tilknyttet Nærklinikken Nakskov, at de ikke kunne få en tid hos lægen. Der manglede simpelthen læger

Gratis sygehusvæsen. Mange vil mene, at det er en af grundstenene i det danske velfærdssystem. Men hvad gør vi, når en af de grundsten ikke længere hænger sammen? Når du eller dit barn bliver syg, og du ikke kan regne med at få en tid til lægen?

Det oplevede en gruppe lollikere for en uges tid siden, da de forsøgte at få en tid hos Nærklinikken Nakskov.Medmindre deres henvendelse var akut, blev de mødt med:

- Vi kan desværre ikke fortælle dig, hvornår du kan få en tid. Vi har ikke tilstrækkelig med læger, og vi ved ikke, hvornår problemet bliver løst. Du kan komme på en liste, og når vi er ovre puklen, kan du få en tid.

Ifølge Praktiserende Lægers Organisation, PLO, er 126.500 mennesker uden egen læge i Danmark i 2021.

Jørgen Skadborg er formand for PLO. Han fortæller, at lægemangel på ingen måde er et nyt problem. Det er der faktisk blevet råbt op om det de seneste 10-15 år.

- Hvis antallet af læger skal matche befolkningen, så mangler vi 1800 læger lige nu. Vi har kun 3300, så vi bør altså have 50 procent flere praktiserende læger, hvis vi skal få det til at hænge sammen.

Regionens ansvar

Region Sjælland oprettede i 2020 tre nærklinikker i Kalundborg, Nakskov og Stege. Klinikkerne var et svar på den stigende lægemangel, Region Sjælland kæmper med.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Nakskov Sundhedscenter, hvor Nærklinik Nakskov ligger. Foto: Per Ramussen

I Nakskov åbnede nærklinikken i marts 2020.

Trine Holgersen er direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland. Ifølge hende var der fem deltidslæger tilknyttet nærklinikken. Og pludselig stoppede to af deltidslægerne, og det er den situation, der giver klinikken en pukkel nu her.

Nærklinikken har 4500 borgere tilknyttet og i sidste uge 1,5 fuldtidslæge til at dække det.

- Vi leder nu efter en fast fuldtidsstilling, som kan overtage. Omkring medio december burde pladsen være besat. Og klinikken bør have en løsning på, hvad de gør indtil december.

- Kan I ikke nemt ende i den situation, hvor I er nødt til at besætte stillingen med to deltidsstillinger, og så lige pludselig forsvinder de igen?

- Jo, sådan er det i nærklinikker. Vi har været i en særlig situation. Det har været en midlertidig situation, og den løser vi. Men det sker hyppigt i sundhedsvæsenet, at nogle holder op, og så skal man ud at finde nogle andre, der kan gå ind i de her stillinger. Men ja der er ingen garanti.

Trine Holgersen fortæller, at det er regionens ansvar at sikre lægedækningen.

- Vi har et ansvar, når der er læger, der stopper. Vi har et ansvar for at finde erstatningen. Vi har et ansvar for at sikre, at de akutte kan få en behandling.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Nakskov Sundhedscenter, hvor Nærklinikken Nakskov ligger. Foto: Per Rasmussen

Der er ingen læger at flytte

PLO-formand Jørgen Skadborg fortæller, at det ikke bare handler om, at læger ikke vil bo i udkantsdanmark. Ifølge ham er der også problemer med lægemangel i hele Danmark - også de større byer.

- Der skal jo være nogle at flytte. Det er logisk. Og det er der ikke. Alle de almene læger har jo allerede en klinik. Hvis de flyttes fra, hvor de er, så mister folkene dér jo bare en læge.

Alle borgere i Danmark er i princippet tilknyttet en alment praktiserende læge. Men i praksis ser det helt anderledes ud, lyder det fra PLO’s formand.

- Lige nu hænger det kun sammen med papmache og lim. Der er ikke nogen, der formelt set ikke har en læge, men der er mange, der ikke har egen læge. Altså de har tilknytning til forskellige klinikker, hvor der ikke er en fast læge, men korttidsansatte vikarer.

Det skal du vide: - Der er indgået en politisk aftale om, at der skal uddannes 320 ekstra alment praktiserende læger. I følge PLO (Praktiserende Lægers Organisation) er det langt fra nok. - Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at du i princippet har frit valg til at vælge din praktiserende læge. I mange kommuner er det dog ikke muligt, da lægerne har lukket for tilmelding. - Hvis du er glad for din nuværende læge og skal til at flytte, behøver du ikke skifte læge. - Et lægedækningstruet område er et område, hvor der er problemer med at få læger nok til alle borgere. Regionerne kan udpege et område til at være lægedækningstruet, og det indebærer, at lægerne har nogle andre muligheder for bl.a. at ansætte læger, som er i fase tre af deres uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin. - I disse områder ser man derfor ofte, at regionerne finder andre alternativer end 'egen læge'. Disse alternativer er for det meste midlertidige. Nærklinikken Nakskov er for eksempel sådan et alternativ.